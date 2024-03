Al via la "Primavera della Scienza" a Città della Scienza

A Città della Scienza comincia la Primavera della Scienza: un ricco programma di eventi e attività che accompagnerà i visitatori fino a giugno. Si parte con il weekend del 23 e 24 marzo dedicato proprio all’inizio della primavera: due giorni tra laboratori, attività, esperimenti per scoprire di più sulla stagione del risveglio, dei fiori e della rinascita, quando le giornate si allungano, le temperature si alzano, e la natura torna a sbocciare. L’equinozio è infatti un evento astronomico che si verifica due volte l’anno (all’inizio della primavera e all’inizio dell’autunno) e che indica il momento in cui il Sole viene a posizionarsi esattamente sopra l’Equatore, la grande linea immaginaria che divide la Terra in due emisferi.

Con l’interactive lab Primavera creativa si potranno realizzare divertenti palloncini antistress colorati e ripieni di farina mentre con Balloon car ci si potrà avventurare nella costruzione di un veicolo “green”. Il Laboratorio floreale offrirà a tutti la possibilità di trasformare filtri del caffè in bellissimi fiori colorati, e ancora con Monitoriamo la Terra (sabato 23 marzo) si scoprirà come funziona un sismografo e cosa ci rivela.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea alla Mostra Insetti & Co e alla nuova mostra sulla Fisica per tutte le età in programma fino al 30 giugno: Facciamo un esperimento!