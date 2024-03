A Villa Falanga la presentazione del nuovo romanzo di Maria Cristina Russo

Domenica 24 Marzo alle ore 11:30, la Libreria La Bottega delle Parole, presente all’interno della bellissima Villa Falanga di San Giorgio a Cremano, ospita un nuovo incontro letterario.

Ospite sarà la bravissima scrittrice Maria Cristina Russo che presenterà PER LA PRIMA VOLTA il suo nuovo romanzo “Lia”, edito da IVVI Editore.



Il libro è un forte racconto di violenze fisiche, psicologiche ed economiche che la protagonista subisce durante tutti i 30 anni del suo matrimonio e il tentativo di rinascita alla morte dell’affatto compianto marito.



Non è una narrazione autobiografica ma la raccolta di vissuti ed esperienze che sono state narrate all’autrice e che lei ha voluto portare alla luce per insistere e porre sempre attenzione al tema della violenza di genere.



Un plot narrativo avvincente dove tragedie familiari e amorose si intrecciano grazie alla presenza di personaggi ambivalenti e non sempre positivi, delineati e descritti perfettamente dall’autrice: insospettabili colletti bianchi che dentro le mura di casa diventano mostri, professionisti che a causa di vizi personali cadono in disgrazia e uomini che vivono vite al limite sono alcuni dei protagonisti che gravitano attorno a Lia.



Non è una storia a lieto fine quella di Lia. Con un’educazione rigida ricevuta fin da piccola, con un carattere fragile e un’indole remissiva, Lia pensa che la ricerca di un nuovo amore possa ricompensarla dopo tanto dolore ma la vita continua a non essere generosa con lei.



“Ho deciso fin da subito di non voler scrivere una storia a lieto fine. Sarebbe stato fin troppo scontato. Non mi è mai interessato raccontare le vicende di una principessa salvata dal principe a cavallo. Anche perché queste storie raramente esistono” è quanto afferma Maria Cristina Russo. “Le storie di abusi e violenze sono tante, troppe e spesso a opera di insospettabili. Bisogna imparare a reagire”.

Dialogano con l’autrice napoletana la libraia fondatrice de La bottega delle Parole e lo scrittore e attore Paquito Catanzaro.