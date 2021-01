Speciale Pranzo Medievale per Pasqua 2021

Domenica 04 Aprile 2021 il Vic Street di Napoli organizza il Pranzo Medievale

ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE

L'EVENTO SI TERRÀ NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID E SECONDO LE REGOLE DI TUTTI I DPCM

IL RISTORANTE SI RISERVA DI ANNULLARE L'EVENTO IN CASO DI NUOVE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE

IL LOCALE PUÒ OSPITARE 70 PERSONE MA SEMPRE NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI COVID L'EVENTO POTRÀ OSPITARE MASSIMO 30 PARTECIPANTI.



Benvenuti Madame e Messere all'evento

PRANZO DI PASQUA MEDIEVALE

tra danze e stornelli banchetto storico piatti tipici di tempi andati, solo per appassionati del genere. Per partecipare occorre necessariamente essere vestiti a tema, (abito inerente al tema storico), è possibile prendere in affitto l'abito presso la nostra struttura (con una settimana i anticipo dall'evento per sanificazione abiti prima e dopo utilizzo)

Pranzo e musica solo per 30 persone, la nostra struttura può ospitare 70/80 persone ma per motivi si sicurezza saranno ospitati massimo 30 partecipanti) si partecipa seduti al proprio tavolo degustando e seguendo lo spettacolo)

info 3387981020 telefono 081662423

PREZZO PRANZO SPETTACOLO IN OFFERTA E' di € 29,00 anziché 35,00

solo su prenotazione



segui il Menù

Antipasto

Tagliere Rusticano, per allietar il palato accompagnato da Acqua profumata alle rose,

Primo

~ mezze maniche insugo di carne

~ zuppa di ceci e legumi con pane

Secondo

~ Carni alla fiamma e erba amara

~ Tortino di verdure e uova

-polpettine e salsicciette in coppetta di sugo

- piselli e patate

Dolce

mandorlato con miele ( irlandese)

acqua, pane della casa + coperto

bevande alpezzodi menù