Pomigliano Jazz, Douglas e Zurzolo in concerto sul gran cono del Vesuvio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

La magia dell’incontro tra la tromba di Dave Douglas e il sax alto di Marco Zurzolo aprono l'edizione 2021 del Pomigliano Jazz in Campania con un concerto sul gran cono del Vesuvio, il 24 luglio.

Un live imperdibile in una delle location più suggestive del mondo. Con i due musicisti, i contrabbassi di Federica Michisanti e Aldo Vigorito.

Dave Douglas, trombettista di razza, segnato da una lunga e intensa collaborazione con la formazione Masada di John Zorn, ma assolutamente e laicamente curioso, capace cioè di spaziare a trecentosessanta gradi. Passione “modernista” unita a un fresco spirito contemporaneo che nella musica di Douglas è intreccio di folk e avantgarde, amori balcanici e kletzmer tenuti assieme da rispetto per i maestri. Da Coleman a Shorter, passando per Zorn ovviamente, fino al grande Lester Bowie di cui ha assorbito l’amore per gli spirituals e le brass band.

Marco Zurzolo ha svolto in questi anni un lavoro sempre ispirato a un equilibrio tra tradizione e innovazione, caratterizzandosi con progetti di grande originalità che lo hanno reso uno dei musicisti più rappresentativi della scena nazionale. Una cifra, la sua, personalissima ma che trae ispirazione da quel patrimonio di esperienze che è Masada, l’Art Ensemble of Chicago, ma anche e soprattutto la lezione di maestri come Cannonball Adderley.

Mondi diversi, ma uniti dallo stesso approccio alla materia musicale. Sono questi gli ingredienti che renderanno il concerto al Vesuvio, unico nel suo genere. Una produzione originale, come è da sempre nelle intenzioni del festival, un dialogo che sarà sguardo sui moderni linguaggi jazzistici, con un programma musicale inedito e incursioni nella musica nella tradizione ebraica e napoletana.

Per l'acquisto dei biglietti visitare il sito: https://azzurroservice.vivaticket.it/it/event/dave-douglas-marco-zurzolo/161199?idt=2739