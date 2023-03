Pasquetta 2023 al Jemming: panoramica oasi nel verde

Lunedi 10 Aprile 2023 appuntamento esclusivo al Jemming, oasi nel verde di ventimila metri quadri che offre uno spettacolare panorama sul golfo di Napoli.



Possibilità di prenotazione lunch box per pic-nic, punti ristoro street food.



Music selection Dj Paulus, Elio Foglia, Alex Romeo & many more.



Ingresso gratuito in lista entro le ore 13:00, a seguire 10€



Info & prenotazioni whatsapp 3331668156