Solidarietà, sport e spettacolo con "Padel for children"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Giovedì 8 dicembre la solidarietà incontra lo sport e spettacolo al Palapadel di Palma Campania. L'iniziativa, che giunge alla sua seconda edizione, avrà finalità benefica a favore dell'associazione clown terapia.

L'appuntamento è per le 11,00 e sono previste le presenze delle ex gieffine Ainett Stephans, Delia Duran e con loro si cimenteranno nel gioco più in voga del momento anche Walter Nudo, Emanuela Tittocchia, l'ex naufraga Fabrizia Santarelli e l'ex tronista e sportivo Lucas Petacchi.

La conduzione e presentazione dell'evento sarà affidata a Cinzia Profita e ci sarà l'amichevole partecipazione di Gigio Rosa speaker e mattatore di Radio Marte .