Oro, esce il primo singolo "Vir Napl"

Venerdì 13 Maggio 2022 a mezzanotte, esce il primo singolo di Oro "Vir Napl". Il brano sarà online su tutte le piattaforme digitali e sarà seguito dall'uscita del video girato da Joi Max Film. Oro alias Riccardo Regalbuto è la prima grande scommessa del sodalizio tra l'etichetta Keymusic (Elio Foglia e Pako Polverino) e lo studio OrangeBug Records (Salvio Imparato).



Riccardo, nasce a Napoli il 28 settembre 1996, ed è stato fin da subito circondato dalla musica pop e partenopea vintage e moderna, ascoltata intensamente dalla sua famiglia. Crescendo ha avuto modo di scoprire più generi e ha così iniziato a scrivere canzoni già a 13 anni e a 14 anni ha incominciato ad incuriosirsi al mondo del beatmaking. Da quel momento finisce la visione di musica da semplice ascoltatore e cresce l'interesse profondo verso l'espressione e la creatività musicale. Riesce così, nonostante non avesse imparato nessuno strumento musicale, ad imparare a creare da solo le parti strumentali con grande talento, dimostrando di sapersi muovere in vari stili. Sonorità rap con i suoi sottogeneri e le rime, il reggaeton, l'rnb e la musica elettronica fino ad arrivare alla melodia del cantautorato.



Questo enorme bagaglio e la sensibilità nel raccontare la sua vita, attraverso la musica ha creato l'empatia e l'alchimia giusta con i suoi produttori. Da questa immediata connessione nasce il progetto di mettersi subito al lavoro e puntare su "Vir Napl" come prima uscita ufficiale di Oro che finalmente vedrà la luce venerdì notte.











