"L'astronoma: omaggio a Margherita Hack" all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Il 15 settembre, l'INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte organizza una speciale serata dedicata a Margherita Hack nel centenario della sua nascita dal titolo "L’ASTRONOMA: omaggio a Margherita Hack".

In programma:

Concerto in forma di racconto per attrice, contralto e pianoforte di Federico Bonetti Amendola

Prima Nazionale

Musica e testi di Federico Bonetti Amendola

Attrice Paui Galli

Contralto Giulia Mattiello

Pianoforte Federico Bonetti Amendola

Audio e video Ilaria Innocenti

Introduzione scientifica di Marcella Marconi, direttrice dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Per concludere la serata le osservazioni ai telescopi con l'Unione Astrofili Napoletani.

L'iniziativa è a cura di INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte e Aer Arts.

Paui è una giovane astronoma, un po’ stralunata, che ci racconta di Margherita Hack. Dietro questo personaggio d’invenzione si celano tante e tanti giovani che nella vita reale, anche con sacrifici, hanno scelto la via della ricerca in campo astronomico e astrofisico.

Paui ci parla di Margherita, delle sue idee, della sua morale, del suo rigore scientifico e anche di quanto il suo esempio di vita sia stato importanteper lei: Margherita era donna di fatti e non di chiacchiere, la sua etica laica era ferma nel perseguire il rispetto verso esseri umani, animali e verso la natura. Paui racconta fatti, in genere ben noti, filtrati attraverso la sua sensibilità un po’ geniale e un po’ stramba, e ci rende partecipi di quanto l'abbiano formata e fatta crescere umanamente e professionalmente.

Le suggestioni del racconto si intrecciano con le canzoni eseguite dal contralto Giulia Mattiello e dal compositore al pianoforte e con gli interludi per pianoforte ispirati alla voce delle stelle.

Federico Bonetti Amendola è compositore di fama internazionale, ha composto partiture di successo tra le molte quelle per il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Brighton Festival e le Panatenee Pompeiane.

Ingresso libero su prenotazione https://astronoma-hack.eventbrite.it