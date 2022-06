Notte delle Lanterne dei desideri al lago d’Averno per il Solstizio d’Estate

Il 25 e 26 giugno, Itinerari Alchemici Napoli, torna a proporre un atteso appuntamento: la notte delle Lanterne dei desideri Rituali Misteri e Magie del Solstizio d’Estate al lago d’Averno.

Un Evento unico per festeggiare la notte più magica dell'anno, quella di San Giovanni e il solstizio d'Estate.

Si parte dalla sponda destra del lago, per un itinerario con tanto di storie, leggende e rituali legati al solstizio.

"Patiremo - spiegano gli organizzatori . lungo la sponda destra del lago oltre a raccontare la storia e le leggende legate al solstizio, riproporremo i rituali che si compivano per il solstizio d'estate. Spiegheremo come fare l'acqua di San Giovanni raccogliendo insieme le erbe lungo il percorso, un’usanza prevede di appendere mazzetti di erbe di San Giovanni dietro le porte delle cucine per proteggere la casa e i suoi abitanti. Leggeremo riti e scongiuri dagli antichi grimori delle janare. Scopriremo i segreti per fare la bottiglia della strega e i sacchetti portafortuna.

Giunti nel bosco troveremo le lanterne desideri (decorative, non volano) con piccole luci a led tra gli alberi scriveremo il nostro desiderio e lo appenderemo sotto le lanterne in queste notti la dea della luna esaudisce i desideri di chi li lascia nel bosco.

Poi illustreremo il rito dell'amore di S. Giovanni, ovvero la divinazione con l'acqua e l'albume d'uovo per prevedere l'amore! e infine scioglieremo il piombo di S. Giovanni! La leggenda vuole che ponendo una domanda al futuro la forma del piombo sia la risposta!"

Info: Whatsapp al 320 6875887

Contributo evento 10 euro

Appuntamento ore 20 davanti al ristorante Caronte (estraneo all'iniziativa).