New Life! Laboratorio di Upcycling

Project Ahead organizza New Life! una giornata di laboratorio dal vivo dedicato all’Upcycling che si terrà sabato 16 ottobre dalle 9:30 alle 17:00 negli spazi di Dialogue Place, in via della Sapienza 18 a Napoli.



Il laboratorio sarà coordinato da Francesco Marinelli dell’associazione Sheralo la cui mission è quella di trovare oggetti in disuso dall’alto potenziale di riciclo creativo e rimetterli sul mercato come complementi di arredo e design artigianali.



Francesco ci insegnerà a realizzare panchine da interno/esterno recuperando vecchie pedane in legno secondo lo spirito dell’Upcycling.



Il concetto di upcycling si concretizza attraversi il riuso creativo di oggetti di scarto e materiali recuperati, ridando loro nuova vita e un valore artistico aggiunto.

Il laboratorio darà la possibilità di vivere un’esperienza di apprendimento e applicazione di tecniche artigianali, evitando sprechi a vantaggio della sostenibilità ambientale, e fare networking con giovani imprenditori napoletani.



Il laboratorio è ad ingresso gratuito, ma i posti sono limitati.

Prenota subito il tuo posto scrivendo all’indirizzo pjasocial@gmail.com.

Accesso consentito con Green Pass.



New Life si integra nel programma di Qworking - Spazi e servizi per l’imprenditorialità sociale e giovanile un progetto di tutela e fortificazione del patrimonio imprenditoriale sociale napoletano realizzato da Project Ahead negli spazi di Dialogue Place, coworking ed incubatore d’imprese sociali ubicato nel centro storico di Napoli.



Il progetto Qworking è sostenuto dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale che opera nei campi della sanità, della ricerca scientifica, dell’aiuto ai meno fortunati, dell’istruzione e formazione, dell’arte e cultura, con iniziative di valore capaci di essere trait d’union tra le culture.

