Natale a Volla: animazione per bimbi, spettacoli e tanto altro

Sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 19, presso il parco Panorama di Volla, in provincia di Napoli, si svolgeranno una serie di iniziative natalizie per i bambini.



“Viviamo Volla” è lo slogan che accompagna una serie di eventi che si svolgeranno sul territorio vesuviano dedicati al natale. Con un bando della Città Metropolitana, il comune è riuscito ad ottenere dei fondi per realizzare delle iniziative proprio per questo periodo.



Grazie alla collaborazione tra assessorato alla cultura e allo spettacolo e i dirigenti dell’ente preposto, anche nella città di Volla si svolgeranno iniziative e ci saranno installazioni luminose per rendere questo natale magico per i bambini.



Nel prossimi giorni saranno comunicati tutti gli eventi in programma. L’assessore competente del ramo, la Dott.ssa Giovanna Vigliena ha voluto fortemente questa iniziativa e grazie al sostegno di tutta la Giunta sarà possibile realizzarla. ViviAMO insieme la magia del Natale.