A Napoli la mostra personale dell’artista britannico John Stezaker

La Fondazione Morra Greco è lieta di annunciare la mostra personale dell’artista britannico John Stezaker. Concepita prima della pandemia e risultato anche di una ricerca svoltasi nei mesi del lockdown, periodo di intensa creatività per l’artista, la mostra raccoglie più di ottanta opere realizzate dalla fine degli anni '70 ad oggi.



Da più di quarant’anni Stezaker utilizza fotografie d'epoca, fotogrammi di film del 1940, mani di manichini degli anni ‘30 e ‘40, cartoline di fine secolo, riviste, libri e altro materiale stampato per creare una serie di opere tra cui collage, frammenti di immagini, film, opere librarie e serigrafie su tela.



Nel suo lavoro il senso del tempo relazionato allo spazio, come nel Palazzo Caracciolo di Avellino, diviene uno strumento per far emergere pienamente le stratificazioni storiche.



L'inaugurazione avverrà venerdì 26 novembre alle ore 18:00.



La mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni dal martedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 18:00 e il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 17:00.



