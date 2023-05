La scrittrice e attivista Mona Eltahawy a Napoli per presentare "Sette peccati necessari"

Un vero e proprio vademecum per sovvertire le regole del sistema al grido di “fanculo il patriarcato” quello di Mona Eltahawy, che la rivista Newsweek ha nominato tra le "150 donne senza paura del 2012", e il Time una delle attiviste più influenti al mondo. La scrittrice dal 21 al 26 maggio sarà in tour Italia per presentare il suo libro, Sette peccati necessari, edito da le plurali editrice, creando momenti di incontro con ospiti e talk.

Il 25 maggio, l’autrice è a Napoli con due eventi nella stessa giornata.



Il primo appuntamento è alle ore 14.30, all’Università “L’Orientale” (Aula Dottorato, Palazzo Giusso), dove Mona Eltahawy dialoga con Marina De Chiara, docente di Letteratura inglese e anglo-americana, e Beatrice Gnassi, traduttrice del libro. L’incontro inizierà con il saluto della Console per l’Ufficio stampa e Cultura, Michelle Lee.



Il secondo appuntamento è invece alle ore 18.30, allo Scugnizzo liberato (salita Pontecorvo 46). Mona Eltahawy dialoga con Arianna Grasso, assegnista di ricerca in Lingua e Linguistica inglese presso l’Università “L’Orientale” e Maria Moïse, attivista femminista italo-haitiana, traduttrice e docente di studi di genere e decoloniali alla Stanford University di Firenze. Aprirà l’evento per un saluto Sofia Castello, viceresponsabile del Gruppo 005 Napoli di Amnesty International Italia.



Il tour (che toccherà anche Torino, Milano, Bologna, Pisa, Firenze e Roma) è organizzato dall’associazione Uniche ma plurali Odv e dalla casa editrice le plurali, con la collaborazione di Amnesty International Italia. L’autrice toccherà le principali città italiane dove incontrerà il pubblico e dialogherà con ospiti, associazioni e istituzioni per sensibilizzare sui temi dei diritti delle donne, della violenza di genere e dell’attivismo delle donne nel mondo, con una particolare attenzione al mondo arabo.



Gallery





La tappa napoletana è stata possibile anche grazie al sostegno e supporto della Missione diplomatica degli Stati Uniti in Italia, oltre alla collaborazione della libreria Tamu.