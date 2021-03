Messe per le festività pasquali: gli orari e le raccomandazioni a Mugnano

Resi noti, a Mugnano, gli orari delle Messe che si terranno nelle chiese cittadine in occasione delle Festività Pasquali.

Sul proprio profilo facebook, il sindaco Luigi Sarnataro, nel rendere note le celebrazioni, ha anche ribadito raccomandazioni e normative da rispettare:

"Si invitano i cittadini - ha scritto Sarnataro - ad evitare gli orari di maggiore affluenza delle Sante Messe. Ricordo a tutti, inoltre, che - così come da disposizione del Vescovo - durante la Domenica delle Palme non sarà possibile prendere e/o far benedire le palme e l'acqua santa".

In locandina, tutti gli orari: