Marzo Zurzolo live all'IAV, sul lungomare di Napoli

All'IAV (in Arte Vesuvio) Cocktail Bar sul lungomare di Napoli, giovedì 26 maggio appuntamento con Marco Zurzolo Quartet alle ore 20:30.

Un super quartetto per una serata su lungomare più bello del mondo da non perdere.



Marco Zurzolo sax

Pino Tafuto tastiere

Marco De Tilla contrabbasso

Antonio Mambelli batteria



Marco Zurzolo collabora con diversi artisti italiani e internazionali, tra i quali troviamo Archie Shepp, il celebre Chet Baker, Gil Goldstein, Omar Sosa, Joe Lovano, Airto Lidsay, Roul De Sousa, Pietro Tonolo, Kocani Orkestar, Billy Preston, Bryan Ferry, Renaud Garcia Fons, Richard Galliano, Rita Marley, Stefano Bollano, Solomon Burkes, Van Morrison, Don Moye ad Art of Ensemble of Chicago, Mike Minieri, Enrico Pierannunzi, Marc Johnson con il quale ha anche collaborato per scrivere il suo album “Sette e Mezzo”.

Prenota al 366 5058831.