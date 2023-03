Al via Marzo Donna 2023, tante iniziative a Napoli

Presentata oggi a Palazzo San Giacomo Rassegna Marzo Donna 2023: “Specchiarsi e Ri-specchiarsi…Conoscere e Ri-conoscere l’immagine di sé”. La Rassegna di eventi culturali proposti da enti ed associazioni del terzo settore si terrà dall’8 al 23 marzo ed ha lo scopo di sensibilizzare sui temi delle pari opportunità e contro le discriminazioni e la violenza di genere.

"Lo scopo della nostra iniziativa è sempre quello di mettere al centro le donne – ha sottolineato l’assessore Emanuela Ferrante - di dar loro spazi nuovi, necessari anche per sensibilizzare la società sulla necessità di garantire a tutte dignità, tutela e parità di diritti che purtroppo, ancora oggi, mancano. Gli eventi in programma dall’8 al 23 marzo, vogliono contribuire a diffondere i valori delle pari opportunità e contrastare le discriminazioni e la violenza di genere. La battaglia per aiutare le nostre donne è ancora molto lunga, l'obiettivo di tutti, a partire dalle istituzioni, deve essere lavorare perché le donne abbiano maggiore consapevolezza e per aiutarle a trovare la giusta collocazione nella società”.

Tra gli intervenuti, con il Sindaco Gaetano Manfredi, anche l'assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, e l'assessore all'Istruzione, Maura Striano la Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato, la Presidente della Consulta delle Elette Annamaria Maisto ed il Presidente della Commissione Pari Opportunità Gennaro Esposito.

“Non ci dobbiamo illudere – ha dichiarato il Sindaco Manfredi - che i problemi di parità siano stati risolti Il cambiamento è possibile, abbiamo tanta strada da fare ma se si lavora e si porta avanti un'azione sinergica sociale poi le risposte si ottengono: dobbiamo passare dalla parità enunciata alla parità praticata”. Il Sindaco ha ricordato il lavoro messo in campo dal Comune in questi mesi per dare continuità ai Centri antiviolenza, ma anche per aumentare i servizi a disposizione delle donne e per rendere loro la vita quotidiana più agevole a partire dalla realizzazione di asili nido e classi primavera "ancora insufficienti". "Dobbiamo dare alle donne vittime di violenza un aiuto concreto – ha aggiunto il Sindaco - con progetti di accompagnamento, per avere una società maggiormente a misura di donna perchè non possiamo dimenticare che Napoli e il Sud sono i luoghi d'Europa con la minore percentuale d'occupazione femminile e dobbiamo ricordarci che l'autonomia economica è precondizione per la libertà. Garantire una città a misura di donne e bambini è il primo passo per la parità di genere. C'è tanto da fare, ma l'impegno è il miglior modo per festeggiare le donne, anche se siamo fortunati perché viviamo in una parte di mondo dove le lotte per i diritti hanno fatto tanti passi in avanti, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono luoghi nel mondo dove i diritti fondamentali delle donne non sono garantiti. Penso alle donne in Afghanistan e in Iran e quanto sta accadendo rappresenta per la civiltà uno smacco inaccettabile. Così come pensare che tra i migranti morti a Cutro ci sono bambine e bambini che hanno rischiato la vita per poter aver il loro diritto all'educazione e all'istruzione ci di deve far riflettere profondamente”.

I dati dei Centri Antiviolenza

“In quindici mesi – ha spiegato l’Assessore Ferrante - sono state oltre 700 le donne napoletane che si sono rivolte ai Centri antiviolenza del Comune di Napoli per chiedere aiuto, e dall'analisi delle chiamate ai Centri antiviolenza emerge che sono tantissime le donne che non hanno un'indipendenza economica e che quindi hanno bisogno che le istituzioni le sostengano e offrano loro le opportunità per emanciparsi".

“I dati dei Centri antiviolenza di Napoli – ha affermato Rosa Di Matteo, coordinatrice dei Centri antiviolenza del Comune di Napoli – ci dicono inoltre che il 64 per cento delle donne che hanno chiesto aiuto sono disoccupate, che il picco è costituito da donne di poco meno di 40 anni e che pertanto, nella quasi totalità dei casi, sono donne che hanno famiglie e infatti sono 860 i figli coinvolti di cui il'62 per cento sono minori. La violenza contro le donne si manifesta nell'85 per cento dei casi da parte del partner e nel 95 per cento dei casi sotto forma di violenza psicologica. Questi numeri testimoniano che il problema non è privato, ma che è una questione di politiche sociali, è un tema politico. La violenza domestica è la manifestazione del cortocircuito di una società organizzata sul privilegio maschile".

E proprio per sensibilizzare la società e le donne a denunciare le violenze, l'Amministrazione in questi mesi ha lanciato la campagna sociale 'Io Lotto' realizzata dall’Agenzia Italya che ha visto la partecipazione di volti noti dello spettacolo e della televisione in veste di testimonial dei diversi spot diffusi il giorno 8 di ogni mese.

A tutti loro è andato il riconoscimento, e sono state consegnate targhe dai rappresentanti dell’Amministrazione a: Veronica Maya, Gino Rivieccio, Rosalia Porcaro, Patrizio Rispo; Irma Testa, Michele Caputo, Chiara Conti, Miriam Candurro, Ilenia Lazzarin, Shalana Santana e gli atleti del Napoli Basket, Niccolò Dellosto e Simone Zanotti accompagnati dal Presidente Federico Grassi, dall’allenatore Cesare Pancotto e dal responsabile marketing Nicola Tolomei.

Ringraziamenti speciali per la campagna Marzo Donna 2023 sono andati all’interprete Martina Guarino, ai tecnici di foto e riprese Emanuele Solimene, Cosimo D’Auria di ALICAM, Roberta Inarta e Carlo Picone della Scuola di Cinema, per gli studi di registrazione; Nino Salemme, Marco Rottino e tutto lo staff dell’Agenzia Italya, per il coordinamento generale e la direzione creativa della campagna, Roberto Pagnotta di World Wide Reps, per le pubbliche relazioni.

In chiusura della campagna è stato presentato il video-appello del sindaco Gaetano Manfredi

Questa sera, 8 marzo, il Maschio Angioino si illuminerà di colore giallo in occasione della Giornata Internazionale della Donna, un omaggio a tutte le donne che soffrono e che combattono per i loro diritti, per la loro affermazione e la loro libertà.

PROGRAMMA:

08/03/2023 ORE 10:00 ISIS Auditorium Vittorio Veneto di Scampia - via Labriola - Napoli - "8 MARZO ED OLTRE - LE DONNE SI RACCONTANO: IL CORAGGIO DI SCEGLIERE" (DREAMTEAM)

08/03/2023 ORE 16:00 Associazione ONLUS "il Filo" via Signorelli, 1 - Napoli - CINEFORUM "The help" di Tate Jackson (CITTADINANZA ATTIVA)

09/03/2023 ORE 16:00 Palazzetto Urban - "Pasta fresca fatta in casa" Corso di cucina preparazione pasta fresca (ROSARIA CUOMO)

09/03/2023 ORE 15:30 Sportello Acco.Re Acco.Re - piazza Garibaldi, 101 - Napoli - Associazione Dream Team Donne in Rete e FILCAMS CGIL Napoli Campania - "Le Donne per Le Donne - Accoglienza e Relazioni" (DREAMTEAM)

09/03/2023 ore 10:00 Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei - via San Domenico al Corso Europa, 107 - Napoli "Tutto non è come sembra... al di là di ogni prospettiva" confronto e dibattito tra giovani studenti; (L'ORSA MAGGIORE)

09/03/2023 ORE 16:00 - Complesso Monumentale San Domenico Maggiore - Sala del Capitolo - Napoli - "Lo Specchio: i metodi per conoscere chi sei davvero" (FABIANA ESCA)

10/03/2023 ORE 16:00 Scuola Calcio Arciscampia - via Fratelli Cervi Lotto U - Napoli - "Un calcio alla violenza" (DREAMTEAM)

10/03/2023 ORE 16:30 Istituto Italiano per gli studi filosofici - via Monte di Dio, 14 - Napoli - "Donne, scrittura e filosofia" (ASSOCIAZIONE ELEONORA PIMENTEL)

10/03/2023 ORE 16:30 - Palazzetto Urban - "Pensare e ripensare la differenza femminile: come e perchè farla valere" (ROSSANA CIAMBELLI)

10/03/2023 ORE 09:00 Istituto Comprensivo Russolillo - via Evangelista Torricelli - Pianura - Napoli - Mostra fotografica "Abbattiamo stereotipi, discriminazioni e luoghi comuni l'immagine di NOI...i nostri selfie" (ASS. MADDALENA)

12/03/2023 ORE 09:30 - ciclopasseggiata di impegno civile - "da Ornella Pinto vittima di violenza a donna Marianna, 'a Capa 'e Napule. Omaggio alle donne iraniane" (FIAB NAPOLI CICLOVERDI)

12/03/2023 ORE 09:30 Piazzetta Forcella, via vicaria Vecchia, 23 - Napoli - "di figlia in figlia" laboratorio di educazione ai sentimenti e movimento creativo con performance (LA PRINCIPESSA AZZURRA APS)

13/03/2023 ORE 17:00 Antisala dei Baroni - Maschio Angioino - "presentazione del Libro Le Donne di Artemisia" (POESIE METROPOLITANE)

13/03/2023 ORE 16:00 Associazione ONLUS "il Filo" via Signorelli, 1 - Napoli - CINEFORUM "Suffraggette" di Sarah Gavron (CITTADINANZA ATTIVA)

14/03/2023 ore 17,00 Sala della Loggia - Maschio Angioino - "Storie di Riscatto oltre le celebrazioni" - presentazione del libro "Era mio padre" di Claudia Saba e contometraggio "Dietro la porta" con Barbara De Rossi, regia Walter Croce, prodotto dal Flaminia Film (CAV)

14/03/2023 ore 17,00 Antisala dei Baroni - Maschio Angioino - ""Uguaglianza di genere e donne in musica" concerto del coro polifonico 'O' core e Napule' (ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E')

15/03/2023 ORE 16:00 Associazione ONLUS "il Filo" via Signorelli, 1 - Napoli - CINEFORUM "We want sex" di Nigel Cole (CITTADINANZA ATTIVA)

15/03/2023 ore 18,30 Sala del Capitolo - piazza San domenico Maggiore, 8A, Napoli - "Le primavere dei popoli" proiezione video, performance musicali e sensibilizzazione ed informazione sul tema dell'integrazione di donne emigranti (LE KASSANDRE)

15/03/2023 ORE 16:00 - Sala della Loggia - Maschio Angioino - Napoli - "Specchio, specchio delle mie brame...tra essere e apparire" (FABIANA ESCA)

15/03/2023 ORE 09:00 I.C. Michelangelo Augusto - via Ilioneo, 12 - Napoli - Mostra fotografica e video "Le differenze, i mass media informazione e deformazione" quanto i modelli proposti dai media condizionano il nostro sè ed il sè collettivo (ASS. MADDALENA)

16/03/2023 ORE 10:00 via Galileo Galilei, 5 - Napoli - Associazione Dream Team Donne in Rete - "le mani si uniscono - impastano e accolgono, per creare cerchi di sorellanza" - incontro con le donne del territorio e laboratorio di lievitati per aperipizza (DREAMTEAM)

16/03/2023 ore 11:00 Casa GLO, via Francesco Petrarca, 50 - Napoli - "Opportunità in movimento" dibattito e musica (L'ORSA MAGGIORE)

16/03/2023 ORE 09:30 Sala del Capitolo Complesso San Domenico Maggiore - Napoli "Manifestazione finale premio per le scuole intitolato a "Lucia Mastrodomenico" (MADRIGALE PER LUCIA)

17/03/2023 ORE 16:00 - Complesso Monumentale San Domenico Maggiore - Sala del Capitolo - Napoli - "Lo specchio nel contatto con l'altro e nella scrittura autobiografica" (FABIANA ESCA)

17/03/2023 ore 11:00 Aula Magna piazza Vanvitelli, 15 - Napoli - presentazione del libro La storia delle donne di Napoli - il lungo percorso verso l'emancipazione di Yvonne Carbonaro (HUMANITARIA/UMANITER)

17/03/2023 ORE 18:30 Teatro piccolo Bellini - Napoli - "Mai più sole. Una pagina storica del femminismo degli anni settanta" - racconto di una mobilitazione - lettura di testi, proiezione immagini ed etratti video inediti a cura di Nadia Maria Filippini (CUG)

19/03/2023 ORE 09:30 - Piazzetta Forcella - Napoli "SVELATE" esposizione di lavori e realizzazione di cartoline con le donne che parteciperanno al progetto (DONNE AD ARTE)

19/03/2023 ORE16:00 Piazzetta Forcella - mostra progetto fotografico delle donne richiedenti asilo e rifugiate accolte nel S.A.I. (COOPERATIVA MEDIHOSPES)

20/21 MARZO 2023 - Sala della Loggia - Maschio Angioino - Napoli - "Il contributo delle donne architetto nella cultura architettonica napoletana dal dopoguerra ai giorni nostri" (ORDINE ARCHITETTI NAPOLI)

20 marzo 2023 ore 16:30 Antisala dei Baroni - Maschio Angioino"RISPECCHIARSI NELLA MEMORIA" mostra fotografica di donne di Luisa Festa; (SCARDICCIONE)

20/03/2023 ORE 16:00 Associazione ONLUS "il Filo" via Signorelli, 1 - Napoli - CINEFORUM "Il diritto di contare" di Theodore Melfi (CITTADINANZA ATTIVA)

21/03/2023 ORE 10:00 - Sala Mario Borrelli presso Fondazione Casa dello scugnizzo onlus - piazzetta san Gennaro a Materdei, 3 - Napoli - "Donne insieme in un impegno comune per una società più inclusiva" (CASA DELLO SCUGNIZZO)

21 marzo 2023 ore 15:00 ANTISALA DEI BARONI - Maschio Angioino "DIO CREO' LA DONNA di Yvonne Carbonaro" e "Recital sulla condizione Femminile ieri e oggi"; (SCARDICCIONE)

22/03/2023 ORE 16:00 - Antisala dei Baroni - Maschio Angioino - Napoli - "L'esperienza dello specchio" (FABIANA ESCA)

22/03/2023 ORE 16:30 - Sala della Loggia - Maschio Angioino - Napoli - "Ri-flesso di una sirena fuori Scampia" (WEWORLD)

22/03/2023 ORE 16:00 Associazione ONLUS "il Filo" via Signorelli, 1 - Napoli - CINEFORUM "Tutta la vita davanti" di Michela Murgia (CITTADINANZA ATTIVA)

23/03/2023 ore 09,00 Antisala dei Baroni - Maschio Angioino - "Sei riggine sfurtunate - la storia dei Borbone di Napoli riletta da una prospettiva femminile" di Amedeo Colella - intermezzi musicali del maestro Francesco Cuomo

23/03/2023 ORE 17:00 Sala della Loggia - Maschio Angioino - Napoli - Coming out: storie di donne (ALFI LE MAREE)

23/03/2023 ORE 10:00 Sala del consiglio Municipalità II - piazza Dante, 93 - Napoli - "Semplicemente Donna" incontro partecipato aperto delle associazioni della consulta (II MUNICIPALITA')