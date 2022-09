Napoli Live Music, i Martedì con musica e cocktails

Napoli Live Music, i Martedì con musica e cocktail in una zona incantevole della città: al Grand Tour in Via Santa Lucia.

Divertimento e spensieratezza da condividere con le persone che ami.

Tanta musica e drinks di qualità in una location che mette cura ai dettagli con spazio interno ed esterno. Il concerto sarà realizzato da Alessio Pignorio ai beat e alla chitarra e da Ivana Muscoso tastiere e voce. A seguire, per chi lo desidera potrà suonare con l'ausilio della strumentazione elettronica.

INGRESSO GRATUITO a partire dalle ore 20:00.

Info e prenotazioni: 366 5058831