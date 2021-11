Maradona Cup Junior ai Quartieri Spagnoli

Ai Quartieri Spagnoli si ricorda il Pibe de Oro, a un anno dalla sua scomparsa, con uno speciale torneo di calcio: la Maradona Cup Junior.

A promuovere il torneo, che si disputerà il 25 novembre dalle 15, la società Spartak San Gennaro, scuola calcio popolare di Montesanto che si prodiga per il sociale, dove le famiglie in difficoltà non pagano la retta. Lo sport gratuito, quindi, come alternativa alla strada.

"I tifosi - dicono gli organizzatori del torneo - si aspettavano che la Maradona CUP fosse giocata al vecchio stadio San Paolo oggi dedicato e rinominato “Diego amando Maradona” invece il business mondiale ha voluto che si festeggiasse e si onorasse Diego lontano da Napoli, in Arabia Saudita che non ha nulla a che vedere con Maradona .

Noi semplici tifosi non ci siamo fatti abbattere e abbiamo organizzato la Maradona CUP Junior"

La gara è un'iniziativa senza scopo di lucro e vedrà impegnate varie società calcistiche giovanili che scenderanno in campo per contendersi la coppa dedicata a Diego Armando Maradona.