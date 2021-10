"Le notti sul Golfo", a Manuela Arcuri il premio del Mediterraneo

Villa Domi, domenica 24 ottobre, ospiterà il secondo appuntamento con il format ideato da Ugo Autuori "Le notti sul Golfo" premio del Mediterraneo.

Dopo Valeria Marini, Sergio Sylvestre, gli attori Luca Capuano, Maria Guerriero e Rosario Miraggio, già premiati lo scorso 24 settembre, a ricevere il premio del Mediterraneo saranno Manuela Arcuri, la cantante - ex dei Matia Bazar - Silvia Mezzanotte, Erminio Sinni vincitore di The voice e la popolare influencer ex naufraga Mercedez Henger.

Attesissimo sarà anche l'ex agente dei vip, Lele Mora, e altre figure che sono in via di definizione per una serata che celebrerà anche la cultura culinaria con Astro speranza e con le eccellenze campane dell'impresa, Raffaele Pagano e Maurizio Papa, imprenditore nella mobilità green. Per il terzo settore, Raffaella Guarracino presidente dell'associazione Savio Condemi.

Condurranno l'evento Beppe Convertini e Cinzia Profita