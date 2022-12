Manuel Agnelli in concerto al Duel Club

Manuel Agnelli torna in tour nei club a dicembre 2022 per supportare la pubblicazione del suo primo album da solista AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO.

A Napoli l'appuntamento è domenica 4 dicembre al Duel Club, per una serata live in collaborazione con Rockalvi Festival e Kundali Production.

Il disco, uno dei progetti più attesi dell'autunno, uscito lo scorso 30 settembre e preceduto dai singoli ‘Proci’, ‘Signorina Mani Avanti’, ‘Pam Pum Pam’ e dal pluripremiato ‘La profondità degli abissi’, (dalla colonna sonora del film ‘Diabolik’ dei Manetti Bros) è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è acquistabile nei formati esclusivi: CD autografato, LP autografato, LP colorato. In contemporanea alla pubblicazione dell’album è uscito anche il singolo “Milano con la Peste”.

I quattro brani sono stati presentati nel corso tour estivo e accolti con grande entusiasmo dal pubblico che, da dicembre, potrà finalmente ascoltare dal vivo l’intero progetto: in scaletta non mancheranno i grandi classici firmati Afterhours. Manuel sarà affiancato ancora una volta dalla band che già lo aveva accompagnato questa estate: Frankie e DD dei Little Pieces of Marmalade rispettivamente alle chitarre e batteria, Giacomo Rossetti dei Negrita al basso e Beatrice Antolini cantautrice e polistrumentista al pianoforte, synth pad e basso.