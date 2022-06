Maggio dei Monumenti, lungo weekend con pièce su Maradona e passeggiate con audio-racconti

Prenderà il via nel cuore del rione Sanità il weekend lungo del Maggio di Monumenti 2022: giovedì 2 e venerdì 3 giugno l’innovativa esperienza del Vicolo della Cultura sarà protagonista di “Segui la voce per Muraria”, ciclo di passeggiate con audio-racconti.

Segnata di recente dalla realizzazione di una enorme biblioteca itinerante e da numerose opere di street art, la storia di via Montesilvano verrà rievocata in 16 podcast, che napoletani e turisti potranno ascoltare via smartphone camminando lungo l’antica strada. Scritti e interpretati dai bambini del corso di teatro InPutéca Recitando, gli audio-racconti vedono anche la partecipazione in voce di attori del calibro di Lino Guanciale, Marco D’Amore e Giobbe Covatta.

Saranno tre le passeggiate in programma nei due giorni, tutte con un epilogo a sorpresa: l’intervento dal vivo di personaggi inaspettati, che si esibiranno dai balconi del vicolo, concludendo un originale viaggio di cultura, immaginazione e poesia.

Sarà un omaggio alla poliedrica figura di Riccardo Dalisi la performance “La torre dell’orologio”, in calendario nelle mattinate del 4 e 5 giugno in piazza Michele De Iorio. Ospitato ai piedi di un edificio iconico della sua architettura, il tributo ricorderà come la sua arte abbia anche attraversato la poesia, la scultura, la pittura e il design.

Sempre il 4 e 5 giugno andrà in scena “Cazzimma&Arraggia – Il muro del Paradiso”, pièce teatrale sull’arrivo a Napoli di Diego Maradona. Lo sbarco in città del Pibe de oro nel luglio del 1984 sarà lo spunto narrativo utilizzato dagli attori Fulvio Sacco e Errico Liguori per raccontare le vicende di due scalcagnati manager calcistici. A far da sfondo alla loro esibizione, il murale dipinto sulle pareti esterni del campo Paradiso a Soccavo, che ritrae Maradona, ricordando che proprio tra quelle mura si allenava.

Tra gli altri appuntamenti del weekend lungo del Maggio dei Monumenti 2022, da segnalare gli incontro interculturali “Grazia e armonia al tempio buddista” e “Intrecci di storie”; 10 visite guidate a siti e monumenti ubicati sull’intero territorio cittadino e la passeggiata tematica “Napoli: stratificazione di storie, miti e popoli”. Da lunedì 6 giugno, poi, il cinema Modernissimo ospiterà la retrospettiva “Werner Herzog, 5 film di un maestro” che riproporrà cinque titoli del regista tedesco, tra cui “Fitzcarraldo” e “Aguirre, furore di Dio”.

Il Maggio dei Monumenti 2022 e il festival Muraria sono promossi dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli.

Il calendario della manifestazione è disponibile sul sito e sugli account ufficiali Facebook e Instagram del Comune di Napoli.

GLI APPUNTAMENTI DAL 2 AL 6 GIUGNO

2 GIUGNO 2022

PARLARE AI MURI – Teatro di strada

Ore 16:00, ore 17:30 ed ore 19:00

SEGUI LA VOCE PER MURARIA

passeggiata / teatro dell’ascolto

Ore 21:00, ore 21:45 ed ore 22:30

…OLTRE IL MURO. WHAT IS THE PARADISE?

performance di danza e visual

ALLARGARE I MURI – Incontri con i nuovi napoletani

Ore 18:00 – INTRECCI DI STORIE

Racconti di rigenerazione e convivialità.

Performance musicale di Chris Obehi

FONDAZIONE MADE IN CLOISTER - Piazza Enrico De Nicola 48

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: +39 3346049916

3 GIUGNO 2022

PARLARE AI MURI – Teatro di strada

Ore 16:00, ore 17:30 ed ore 19:00

SEGUI LA VOCE PER MURARIA

passeggiata / teatro dell’ascolto

Ore 21:00, ore 21:45 ed ore 22:30

…OLTRE IL MURO. WHAT IS THE PARADISE?

performance di danza e visual

APRIRE I MURI – Visite Guidate

Ore 16:00 – PALAZZO SAN GIACOMO

Ore 17:30 – VIGNA DI SAN MARTINO

Ore 17:45 – VIGNA DI SAN MARTINO

Ore 18:00 – VIGNA DI SAN MARTINO

Ore 18:00 – PALAZZO SAN GIACOMO

ALLARGARE I MURI – Incontri con i nuovi napoletani

Ore 17:00 – I LUOGHI NAPOLETANI DELLO SRI LANKA

Narratrice: Charuni Dissanayaka, mediatrice culturale di origine srilankese.

Partenza: Piazza Dante

Passeggiata ed incontro interculturale gratuiti con prenotazione

obbligatoria

Info e prenotazioni: +39 3346049916,

4 GIUGNO 2022

PARLARE AI MURI – Teatro di strada

Ore 10:30, ore 11:30 ed ore 12:30

LA TORRE DELL’OROLOGIO. OMAGGIO A RICCARDO DALISI

performance teatrale

Ore 16:30 ed ore 17:30

FORCELLA HOSTING. DEL CIPPO A FORCELLA E DI ALTRE MURA.

passeggiata / teatro dell’ascolto

Ore 18:00, ore 19:00 ed ore 20:00

CAZZIMMA&ARRAGGIA. IL MURO DEL PARADISO

performance teatrale

Ore 18:30

PENSA A CIO’ CHE RESTA FUORI. ESERCIZI PER RENDERE UN MURO INVISIBILE.

performance di danza aerea

APRIRE I MURI – Visite Guidate

Ore 10:00 – CHIESA DI S.ANNA ALLE PALUDI

Ore 10:00 – ARCHIVIO DI STATO E CHIOSTRO DEL PLATANO

Ore 10:30 – CHIESA DI S.ANNA ALLE PALUDI

Ore 10:30 – COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO MAGGIORE

Ore 11:00 – COMPLESSO MONUMENTALE DELL’ANNUNZIATA

Ore 12:00 – ARCHIVIO DI STATO E CHIOSTRO DEL PLATANO

Ore 12:00 – CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO

Ore 16:00 – PALAZZO SAN GIACOMO

Ore 18:00 – PALAZZO SAN GIACOMO

ALLARGARE I MURI – Incontri con i nuovi napoletani

Ore 16:00 – GRAZIA E ARMONIA AL TEMPIO BUDDISTA

Narratrice Charuni Dissanayaka, mediatrice culturale di origine srilankese.

Danze tradizionali srilankesi a cura di Sri Ridma.

Partenza: Piazzale Stazione Metropolitana Frullone

Passeggiata ed incontro interculturale gratuiti con prenotazione

obbligatoria

Info e prenotazioni: +39 3346049916,

5 GIUGNO 2022

PARLARE AI MURI – Teatro di strada

Ore 10:00, ore 11:00 ed ore 12:00

CAZZIMMA&ARRAGGIA. IL MURO DEL PARADISO

performance teatrale

Ore 10:30, ore 11:30 ed ore 12:30

LA TORRE DELL’OROLOGIO. OMAGGIO A RICCARDO DALISI

performance teatrale

Ore 17:00, ore 18:00, ore 19:00, ore 20:00

FORCELLA HOSTING. DEL CIPPO A FORCELLA E DI ALTRE MURA.

passeggiata / teatro dell’ascolto

Ore 18:30

PENSA A CIO’ CHE RESTA FUORI. ESERCIZI PER RENDERE UN MURO INVISIBILE.

performance di danza aerea

APRIRE I MURI – Visite Guidate

Ore 10:30 – TEATRO TRIANON E SALA DELLE MERAVIGLIE

Ore 11:00 – CHIESA DI S. MARIA DI PORTOSALVO

Ore 11:30 – TEATRO TRIANON E SALA DELLE MERAVIGLIE

Ore 11:30 – CIRCOLO NAZIONALE DELL’UNIONE

Ore 12:30 – TEATRO TRIANON E SALA DELLE MERAVIGLIE

Ore 16:30 – CIRCOLO NAZIONALE DELL’UNIONE

Ore 18:00 – CIRCOLO NAZIONALE DELL’UNIONE

ALLARGARE I MURI – Incontri con i nuovi napoletani

Ore 10:30

NAPOLI: STRATIFICAZIONE DI STORIE, MITI E POPOLI

Narratrici: Caterina De Vivo archeologa e Andreina Lopes Pinto, mediatrice culturale di origine capoverdiana.

Performance dell’arpista Zena Rotundi.

Partenza: Via Duomo (piazzale della cattedrale)

Incontro interculturale gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: + 39 3346049916

6-10 GIUGNO 2022

EVENTI SPECIALI

Cinema Modernissimo

WERNER HERZOG, 5 FILM DI UN MAESTRO

Lunedì 6 giugno: PAESE DEL SILENZIO E DELL'OSCURITA' (1971) - con Massimo

Adinolfi

Martedì 7 giugno: AGUIRRE FURORE DI DIO (1972) - con Gennaro Carillo

Mercoledì 8 giugno: FITZCARRALDO (1982) - con Massimo Fusillo

Giovedì 9 giugno: NOSFERATU. IL PRINCIPE DELLA NOTTE (1979) - con Anna

Masecchia

Venerdì 10 giugno: APOCALISSE NEL DESERTO (1992) - con Alessia Cervini

proiezioni cinematografiche con dibattito

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Evento realizzato in collaborazione con il Goethe-Institut di Napoli