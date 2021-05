I luoghi di Vincenzo Gemito in bici con i Cicloverdi Fiab Napoli

Evento organizzato da Teresa Dandolo nell'ambito del Maggio dei Monumenti 2021



La partenza avverrà a Piazza del Plebiscito alle ore 10.00 per concludersi alle ore 13.00



La cicloescursione ricostruirà la vicenda umana e artistica di Vincenzo Gemito. Abbandonato alla nascita presso la Ruota dell' Annunziata e adottato da un'umile famiglia divenne uno dei più grandi artisti napoletani tra la fine del 1800 e inizio 1900.

Percorso: Piazza Plebiscito, Via Medina, Piazza della Borsa, Corso Umberto, Via Duomo, Via Annunziata, Via Duomo, Via Foria, Moiariello, Capodimonte.

La sua storia umana e artistica sarà narrata anche attraverso la lettura di testi letterari

Guida: Teresa Dandolo

Per info: 3387523019