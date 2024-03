Live Funk Music i Martedì nel cuore di Napoli a partire dalle 21:30.

Tanta l'aggregazione a questo format che ogni settimana ci regala tante gioie grazie all' epicentro dato da Music & Divertimento in una location storica per la musica dal vivo.



Il concerto a cura di The Pariamient apre la serata a seguire proponiamo una Jam session per tutti gli artisti internazionali e del territorio intenti al confronto sano.



Vista la forte affluenza è consigliata la prenotazione.