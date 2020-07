Live Concert all'aperto con Francesca Simonis Duo

L'eccellente Duo campano che vede la partecipazione del talentuoso Ergio Valente e della promessa del canto jazz Francesca Simonis, propone nella magia dello scenario ai piedi della Certosa di San Martino, un repertorio che spazia tra gli evergreen del Jazz per arrivare ai brani più contemporanei. La cantante salernitana si è classificata seconda al Concorso Nazionale "Chicco Bettinardi 2020" eseguendo brani di difficile interpretazione la cui esecuzione ha suscitato interesse e riconoscimento della giuria e degli esperti del settore. La formazione è impreziosita dal pianoforte del raffinato Ergio Valente, pianista e compositore, con diverse formazioni in ambito jazz e latin, attualmentte docente ai seminari che si tengono al “Sapri Jazz Waves”.



Riservato ai Soci ARCI - Club Santa Cecilia - Hotel Toledo



Contributo associativo 15 € concerto, drink e piatto tipico (gnocchi alla sorrentina)

E' possibile prenotare la cena completa in convenzione euro 25.



Per informazioni 081 406800 presso Hotel Toledo adiacente la Sala Santa Cecilia Napoli

prenotazioni WhatsApp al 3357466327.



La Sala Santa Cecilia è ubicata nelle immediate vicinanze della Metropolitana Via Toledo linea 1 e a pochi minuti dalla Funicolare Piazzetta Augusteo. È disponibile il servizio di chiamata Taxi Napoli 8888. Per gli automuniti è consigliabile parcheggiare nei pressi della Posta Centrale di Napoli dalla quale, attraversando a piedi la zona pedonale antistante la fermata di Toledo della Metro, è possibile in pochi minuti raggiungere la Sala e l'Hotel Toledo.