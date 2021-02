Lingua dei Segni Italiana: Webinar informativo gratuito

La Lingua dei Segni Italiana consente a chi la conosce di comunicare con le persone sorde, di veicolare correttamente messaggi e valori.



L'obiettivo del workshop è diffondere la LIS come opportunità e valore aggiunto per chi l'apprende.



L'evento è aperto a tutti gli interessati.



L'evento sarà realizzato a cura di Marco CECI, giovane Interprete e Assistente alla Comunicazione della Lingua dei Segni Italiana che opera in ambito legale, aziendale, sanitario, scolastico, beni culturali, liturgico, etc.