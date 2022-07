"Lavora con noi" in Sole365: due giornate per candidarsi

Prezzo non disponibile

Un'occasione da non perdere per chi vuole lavorare in Sole365.

Due appuntamenti, giovedì 7 luglio e sabato 9 luglio, dalle 10:00 alle 13.00 e dalle 14:00 alle 18:00 presso il nuovo punto vendita Sole365 a Giugliano (NA) per incontrare i responsabili delle Risorse Umane del brand e poter consegnare personalmente il proprio curriculum vitae.

Sarà possibile trovare i desk per consegnare i CV all'ingresso di Porta Chiatano (ingresso principale del Parco Comm.le) e nello spazio antistante il supermercato.

Grazie ad un forte piano di sviluppo Sole365, il brand di supermercati di proprietà di Ap Commerciale, ha consolidato negli ultimi anni il proprio ruolo di azienda in costante crescita, divenendo oggi una delle realtà professionali più ambite della GDO campana, stabile e sicura.

Per l’apertura di nuovi punti vendita, oggi, il brand è alla ricerca di persone appassionate e interessate a divenire professionisti del retail, all'interno di un contesto che valorizza i propri collaboratori attraverso la formazione e lo sviluppo delle competenze e promuovendo sempre nuove opportunità ed evoluzione nel ruolo.

Si ricorda a tutti i candidati di portare un curriculum vitae aggiornato, con autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Per sapere quali figure sono attualmente aperte è possibile consultare il sito alla pagina dedicata al LAVORA CON NOI.