Party del cioccolato con il laboratorio di Pasqua per bambini

Piccoli pastrychef al lavoro per celebrare la festa più dolce dell'anno: palcoscenico dell'iniziativa è la galleria commerciale Hyria Space di via Variante 7/bis a Nola, guidata dall'imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore, dove domani, sabato 9 aprile, andrà in scena il primo laboratorio di cioccolato riservato ai bambini.

L'appuntamento si inserisce nell'ambito del progetto "Hyria Chocolate" promosso dal centro in collaborazione con la cooperativa agricola "Il Guscio" di Visciano.

Lo start è previsto per le ore 10.30. Accanto alle tante golosità in esposizione come praline di cioccolato, anche cascate di cioccolato caldo, crepes e le immancabili uova di cioccolato, rigorosamente ricoperte di nocciole.

"Arriva Pasqua e non possiamo rinunciare alle tradizioni - dichiara Maria Grazia Galeotafiore - dopo l'anteprima di sabato scorso a Casamarciano, ecco una nuova occasione per riscoprire i prodotti del nostro territorio ma anche un momento di festa per i più piccoli che potranno cimentarsi con il laboratorio di cioccolato. Ringrazio la cooperativa agricola 'Il Guscio' per questa intensa collaborazione che, sono certa, sarà proficua per l'intera area nolana".