Open Air, rassegna estiva al Teatro dei Piccoli: tutti gli appuntamenti in programma

Dopo il successo del primo weekend di giugno, continua la programmazione della rassegna “OPEN AIR” nella pineta del Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare, ed ecco quindi due appuntamenti per la giornata di sabato 12 giugno. Alle ore 11.30 il nuovo concerto “Musica in movimento”, a cura di Progetto Sonora: i giovani musicisti del Sonora Chamber Ensemble Gennaro Musella (pianoforte), Sara Brandi (flauto), Giuseppe Lettiero (clarinetto e percussioni) saranno sul palcoscenico con la cantante Adria Mortari e il chitarrista e cantante Francesco Ruoppolo. Strutturato per essere fruito in modo piacevole ed interessante sia per i piccoli ascoltatori che per i loro familiari, il concerto propone brani musicali - tutti di durata consona alle capacità d’ascolto dei più piccoli - dei più vari generi, dal classico al popolar, dal jazz all’etnico. Questo concerto (come gli altri della rassegna Open Air) sarà preceduto da un laboratorio musicale a cura di Francesco Ruoppolo e Salvatore Prezioso. Con l’ausilio di un ricco strumentario percussivo Orff, saranno proposti dei “giochi di musica-movimento” che costituiscono la struttura musicale e l’essenza ritmico-melodica di alcuni brani del programma concertistico. I bimbi potranno così “accompagnare” l’esecuzione musicale con gli strumenti e le istruzioni ricevute, con una vera e propria ‘partecipazione attiva’ al concerto e la gioia del far musica insieme.

Sempre nella giornata di sabato 12 giugno, alle ore 18.00, la terza replica dello spettacolo de I Teatrini “Con le ali di Peter”, liberamente ispirata a J.B. Barrie, a firma di Giovanna Facciolo, che ha raccolto un grande successo durante la messa in scena della scorsa settimana.

Domenica 13 giugno si prosegue con doppio appuntamento, ore 11.30 e 18.00, dello spettacolo “Canzoncine un po’ bambine” a cura di Stilema/Unoteatro, una carrellata di canzoni, filastrocche e si fila storie originali scritte, cantate e recitate da Silvano Antonelli per l’infanzia, che prendono spunto dalla vita è dai pensieri dei bambini.

Siamo così entrati nel vivo della stagione festiva di teatro e musica con laboratori dedicati ai piccoli spettatori (dai 3 anni) e alle loro famiglie, ideata e realizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, d'intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare, e inserita nella più ampia programmazione de “La Campania è Teatro, Danza e Musica”, progetto promosso da ARTEC/ Sistema MED in collaborazione con Scabec e Fondazione Campania dei Festival.

“Immersi nel parco di pini marittimi sarà possibile godere, in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto delle normative anti covid, dei nuovissimi spazi per i laboratori e il gioco libero e soprattutto della gradinata per assistere ai concerti e agli spettacoli teatrali – dichiarano gli organizzatori - Una proposta di fruizione culturale completa per i nostri bambini e ragazzi, di condivisione fra coetanei e con le famiglie, in quel luogo della città che a loro appartiene”.

Doppio ingresso per il pubblico, pedonale da Viale Kennedy o con auto da via Terracina n.197 (Quick Parking), il biglietto costa 7 euro (comprensivo dei laboratori, a partire da un’ora prima dell’inizio spettacoli/concerti) e la prenotazione è obbligatoria al numero telefonico 327 0795871. Posti limitati. Il programma, causa meteo, può subire variazioni, pertanto si invita il pubblico a seguire gli eventuali aggiornamenti al calendario su www.teatrodeipiccoli.it e alla pagina FB teatrodeipiccolinapoli.

Teatro dei Piccoli - Open Air

Programma

mercoledì 2 giugno, ore 11.30 e ore 18

CON LE ALI DI PETER I Teatrini

sabato 5 giugno, ore 11.30

Concerti per l’infanzia PICCOLA MUSICA Progetto Sonora

sabato 5 giugno, ore 18

PINOCCHIO A TRE PIAZZE Teatro Bertolt Brecht

domenica 6 giugno, ore 11.30 e ore 18

IL MONDO DI OSCAR ATGTP

sabato 12 giugno, ore 11.30

Concerti per l’infanzia MUSICA IN MOVIMENTO Progetto Sonora

sabato 12 giugno, ore 18.00

CON LE ALI DI PETER I Teatrini

domenica 13 giugno, ore 11.30 e ore 18

CANZONCINE UN PO’ BAMBINE Stilema/Unoteatro

sabato 19 giugno, ore 11.30 e 18

UNA STORIA DI HUMOR I Farsanti

domenica 20 giugno, ore 11.30 e ore 18

VARIETÀ PRESTIGE Easy Show/Zoccarato

sabato 26 giugno, ore 11.30

LE STORIE DI CIPOLLINO Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

sabato 26 giugno, ore 19

ROBIN HOOD NEL CASTELLO DI NOTTINGHAM I Guardiani dell’Oca

domenica 27 giugno, ore 11.30 e ore 19

FISH&BUBBLES TA-DAA!/Michele Cafaggi

sabato 3 luglio, ore 11.30 e 18

IL POPOLO DEL BOSCO I Teatrini

domenica 4 luglio, ore 11.30 concerti per l’infanzia

RONDÒ E GIROTONDI Progetto Sonora

domenica 4 luglio, ore 19

LE STORIE DI CIPOLLINO Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

sabato 10 luglio, ore 11.30

LE STORIE DI CIPOLLINO Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

sabato 10 luglio ore 19

KAMISHIBAI E ALTRE STORIE Teatrop

domenica 11 luglio ore 11.30

KAMISHIBAI E ALTRE STORIE Teatrop

domenica 11 luglio, ore 19

LE STORIE DI CIPOLLINO Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

sabato 17 luglio ore 11.30 e 19

COME ALICE... I Teatrini

domenica 18 luglio, ore 11.30

Concerti per l’infanzia MUSIC TOGHETER Progetto Sonora

domenica 18 luglio, ore 19

LE STORIE DI CIPOLLINO Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

sabato 24 luglio ore 11.30 concerti per l’infanzia

RITMO E MOVIMENTO Progetto Sonora

sabato 24 luglio ore 19

LE MERAVIE in viaggio con Marco Polo Baracca dei Buffoni

domenica 25 luglio, ore 11.30 e 19

LE STORIE DI CIPOLLINO Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

Tutti gli spettacoli sono adatti a bambini dai 3 ANNI IN SU.

Apertura biglietteria 90 minuti prima dell’inizio degli spettacoli

Inizio laboratorio 60 minuti prima dell’inizio spettacoli

Biglietto d'ingresso euro 7,00 con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al tel. 3270795871 - POSTI LIMITATI

Ingressi pubblico:

pedonale da viale Usodimare su Viale Kennedy - con auto da Via Terracina n.197, Quick Parking

FB/ teatrodeipiccolinapoli - www.teatrodeipiccoli.it - info@teatrodeipiccoli.it

