Jazz & Soul, concerto in terrazza

Sabato 5 Settembre 2020 ore 21:30

Sala Santa Cecilia Napoli Jazz Club sede estiva

Terrazza Hotel Toledo Napoli Centro Storico

Via Montecalvario, 15 a 50 mt. da Via Toledo

JAZZ & SOUL

Igor Di Martino CHITARRA

Sara Gioielli VOCE

Un viaggio in musica con itinerari che variano tra composizioni originali e standards raffinatamente arrangiati e suggestioni contemporanee significative del jazz e del soul. Un appuntamento da non perdere!

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Cocktail bar con servizio ai tavoli in convenzione

E' possibile prenotare per coloro che lo desiderano la cena light o la cena completa in convenzione euro 15-25.

Riservato ai soci Arci-Santa Cecilia-Hotel Toledo

Per informazioni 081 406800 presso Hotel Toledo adiacente la Sala Santa Cecilia Napoli

prenotazioni WhatsApp al 3357466327.

La Sala Santa Cecilia è ubicata nelle immediate vicinanze della Metropolitana Via Toledo linea 1 e a pochi minuti dalla Funicolare Piazzetta Augusteo. È disponibile il servizio di chiamata Taxi Napoli 8888. Per gli automuniti è consigliabile parcheggiare nei pressi della Posta Centrale di Napoli dalla quale, attraversando a piedi la zona pedonale antistante la fermata di Toledo della Metro, è possibile in pochi minuti raggiungere la Sala e l'Hotel Toledo.