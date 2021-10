Jazz Mirror, rassegna a ingresso gratuito al Lanificio25

Continuano le serate Jazz Mirror, una rassegna artistica che tende a spingere la vita fuori dagli schermi e quindi fuori dal mondo virtuale promuovendo il confronto tra arti, stili e generazioni.

INGRESSO GRATUITO

- Parcheggio custodito

* È consigliata la prenotazione sia tramite messaggio sia al numero 0816582915



Realizzeremo 3 set Musicali:

1 Set 20:00 - JAZZ DUO

Ascolteremo brani della tradizione jazzistica arrangiati con la più intima formazione: il Duo, con la bellissima voce di Carolina Franco accompagnata da Annarita Scarpa alla Chitarra.

2 Set 21:00 - ERGIO VALENTE TRIO Feat SANDRO DEIDDA (SAX)

Ascolteremo Sandro Deidda al Sax, musicista di degna fama e un vero pilastro per la scuola salernitana di Jazz, accompagnato dall'energico "Ergio Valente Trio" composto da Ergio Valente al Piano, Aldo Capasso al Basso e Marco Fazzari alla Batteria.

3 Set 23:00 - JAM SESSION

Dove artisti, stili e generazioni partiranno al confronto attraverso una energetica Jam Session per far si che la musica torni protagonista di una realtà in cui guardarsi negli occhi è ancora un valore.



Marketing e Advertising: Rosa Vallefuoco.

