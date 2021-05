Island In Love: a Ischia 4 giorni dedicati alle eccellenze del nostro Paese

Island In Love. A Ischia un grande evento dedicato alle eccellenze della cultura, turismo, spettacolo, moda, sport e imprenditoria, la kermesse farà tappa esattamente nella bellissima Forio con il patrocinio del comune e con la fattiva collaborazione della struttura Sorriso e del dott D'Ambra Luca in rappresentanza della categoria Albergatori che introdurrà l'evento nella versione televisiva.

Siamo giunti alla seconda edizione di Island in love, famoso evento esclusivo organizzato dal produttore Ugo Autuori e la sua concept & development nella magica isola di Ischia. L’evento è da sempre sotto l’attenzione mediatica anche quest’anno avrà la sua grande cassa di risonanza con la stampa presente sull’isola per raccontarvi 4 giorni all’insegna del buon cibo, del relax e del divertimento.

Island in love è un evento nato nel 2015 per promuovere le eccellenze del nostro Paese in Italia e all’estero e questa edizione 2021, che si svolgerà nella prestigiosa location dell’hotel “Il Sorriso” a Forio d’Ischia, sarà all’insegna della ripartenza economica e sociale post pandemia: quest’anno è ancor più importante valorizzare il patrimonio artistico e culturale dei nostri territori, le aziende e i personaggi

eccellenti nel campo della moda, dell’arte, dell’artigianato, del cibo e dello spettacolo.

Tanti i volti del mondo dello spettacolo e non solo che trascorreranno un lungo week-end ischitano dal 28 al 31 maggio: il noto conduttore di Rai 1 Beppe Convertini, da Rai Documentari Federica Del Re, la conduttrice di Rai Italia Monica Marangoni, l’inviata di Rai1 Vittoriana Abate, Nicola Timpone patron della kermesse Marateale, l’autore e giornalista televisivo Tommaso Martinelli. E poi ancora il noto volto Mediaset Mila Suarez, la showgirl Roberta Morise, Paola Caruso, protagonista 2020 del calendario For men, il pugile Davide Socci, la giornalista di Rai2 Manuela Moreno, Graziano Scarabicchi, volto di numerosi sport televisivi, il regista Antonio Centomani, l’ex Miss Italia Nadia Bengala, l’attrice Angela Tuccia, l’ex meteorina e volto di Rete4 Teodora Rutigliano, la bellissima attrice Raffaella Di Caprio, il vulcanico Sen. Antonio Razzi, il giornalista, conduttore radiofonico e scrittore italiano Federico Vespa, l’imprenditore della torrefazione e caffè Walter Wurzburger, i fratelli Polverino, imprenditori napoletani dell'antica pasticceria liano ora Delisa, dott. Yari Cecere impegnato nel Green e sostenibilità, l’avvocato Cataldo Calabretta e tanti altri ancora.

Anche il settore artigianato sarà presente grazie alla partnership del brand Pixel-c3 che avrà una folta rappresentanza di hair stylist a condividere questa iniziativa.

Domenica 30 maggio si concluderà l’evento a bordo piscina dove Beppe Convertini e Federica Del Re condurranno il gran galà con la premiazione Orgoglio Italiano. Una grande occasione per promuovere nuovi progetti, incontri, condivisioni per ripartire con una nuova

stagione ricca di eventi, manifestazioni, turismo e spettacolo.