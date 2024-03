Io (non) valgo di meno: incontro sul tema della Parità di Genere promosso da Volt Campania

Venerdì 22 Marzo ore 18:00 presso la zona bar della libreria A&M Bookstore in Via Duomo 93, accanto al nuovo Vicolo della Cultura dedicato alle donne che hanno fatto la storia in Vico Donnaregina (Napoli), Volt Campania presenta l'evento "Io (non) valgo di meno: argomenti, sfumature, obiettivi concreti per la parità di genere". Un incontro aperto al pubblico che unisce dibattiti vivaci, relazioni di esperti, e performance artistiche, per indagare e proporre soluzioni sul tema della parità di genere.

L'evento - spiega Volt Campania - si terrà in un format innovativo nella zona bar di AMS Books, dove relatori, moderatori e ospiti saranno seduti ai tavolini, promuovendo un'atmosfera rilassata e favorevole al dibattito aperto e alla partecipazione attiva del pubblico. Questo ambiente informale mira a incoraggiare una conversazione genuina e profonda sui temi della parità di genere.

Toccheremo vari aspetti cruciali della parità di genere, tra cui:

Autonomia economica: Discussione sul divario retributivo di genere e sull'accesso delle donne al lavoro e alle opportunità economiche con Rossella Solombrino del Movimento 24 Agosto per l'Equità Territoriale.

Diritto alla formazione ed istruzione: Un excursus storico sulle percentuali di donne laureate e diplomate oggi, e i motivi dell’abbandono scolastico, arricchito dal contributo di Angela Laurenza, presidente di Prime Minister. Il suo apporto sarà fondamentale per analizzare come l'organizzazione Prime Minister possa in?uenzare positivamente il percorso formativo e civico delle giovani donne, promuovendo iniziative e programmi dedicati all’empowerment femminile per aumentare la partecipazione delle donne in politica e in ruoli professionali apicali.

Diritto alla salute sessuale e riproduttiva: Focus sul diritto alla libertà di scelta, con un approfondimento su aborto, educazione sessuale, salute sessuale e affettiva, presentato da Annalisa Buonaiuto, Ostetrica presso Ospedale Evangelico “Villa Betania”.

Diritto alla sicurezza e all'incolumità: Con Mariateresa Passarelli, referente del Punto Viola Pomigliano di DonnexStrada, discuteremo di violenza domestica, stalking, e sfruttamento sessuale, interrogandoci su quando arriverà una tutela efficace contro la violenza di genere.

Partecipazione politica e decisionale: Daniela Patti, co-presidente di Volt Italia, esplorerà il divario di genere in politica e nelle posizioni decisionali.

Policy di Parità di Genere di Volt Italia: Margherita Acciaro, Segretario provinciale di Volt Italia per Napoli, illustrerà la visione e le strategie di Volt Italia per colmare il divario di genere entro il 2025. Affronteremo tematiche quali il mercato del lavoro trasparente e privo di pregiudizi di genere, l'importanza dell'equità genitoriale e la lotta contro gli stereotipi che limitano sia donne che uomini.

L'evento sarà moderato dal giornalista Lorenzo D’Aniello, con una performance finale dell’Associazione ‘a Sunagliera, che promette di lasciare un'impressione duratura sui partecipanti.