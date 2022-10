Dal 29 al 31 ottobre non perdetevi Magic Halloween alla Cartiera

Alla Cartiera ritorna Halloween, la festa mascherata più attesa dai più piccoli, con tre giorni di sorprese, giochi e divertimento. Si comincia sabato 29 ottobre dalle 18 alle 20 in Galleria con “Trick or treat?”: il mitico “dolcetto o scherzetto” questa volta avrà per protagoniste delle simpatiche streghette, che regaleranno ai bambini caramelle e mostruosi gadget!

Domenica 30 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21 in Area Fashion, vi daremo il benvenuto nel magico mondo di Harry Potter con un imperdibile evento dedicato al maghetto di Hogwarts: Harry, Hermione e i loro amici aiuteranno i bambini a costruire un sacchetto magico e alla fine consegneranno a tutti un attestato di maghetti/e da portare a casa. E sempre domenica, dalle 18 alle 20 in Galleria, non perdetevi le nostre mostruose illusioni ottiche: potrete scoprire dei paurosi, divertentissimi personaggi che si aggirano per il Centro. Sarà una sorpresa da brivido!

La Festa continua anche lunedì 31 ottobre dalle 17 alle 21 in Area Fashion, con le “Zucche animate”: i bambini impareranno ad intagliare una zucca e la potranno portare a casa per scacciare i fantasmi nella notte più paurosa dell’anno.

Dal 29 al 31 ottobre non prendete impegni: vi aspettiamo per festeggiare con i vostri bambini il “Magic Halloween” alla Cartiera. A Pompei.

Per essere sempre informati sulle promozioni e sugli altri eventi del Centro è consultabile il sito www.cclacartiera.it e le pagine social del Centro, sempre aggiornate e ricche di contenuti.