"Il Gusto della Ripartenza", l'evento dedicato al caffè e alla nuova Napoli: tanti ospiti speciali

Napoli, città di storia, cultura e tradizione, si appresta a vivere un evento che ne celebra la rinascita e l’apertura verso nuovi orizzonti. Il Gusto della Ripartenza, un evento unico nel suo genere, che vedrà un rinomato brand di caffè, come protagonista di questa trasformazione eccezionale.

Ecco il gusto della ripartenza: l'evento firmato Lavazza

Lavazza, con le sue radici profonde, ha una lunga e consolidata tradizione nel mondo del caffè. La nuova Napoli con il suo spirito di accoglienza e apertura, ha abbracciato Lavazza come simbolo di un nuovo inizio. Il caffè a Napoli non è solo una tradizione, ma un rituale che racconta storie di comunità e condivisione. Lavazza intende narrare questa nuova dimensione del caffè, simbolo di una Napoli che si rinnova e si proietta verso il futuro.

Il 6 aprile, FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli (via Portacarrese a Montecalvario, 69) diventerà dunque il palcoscenico di un’esperienza unica, dove il caffè non è solo un piacere quotidiano, ma un simbolo di comunità e di nuovi inizi. Lavazza, sinonimo di qualità e tradizione nel mondo del caffè, sarà protagonista di questa giornata con attività speciali che toccheranno i cuori dei napoletani. Attraverso la degustazione del rinomato Crema e Gusto, Lavazza intende trasmettere i valori di una nuova Napoli che guarda al futuro con ottimismo e creatività.

“Da sempre Napoli rappresenta un punto di riferimento nel mondo del caffè, inoltre per tradizione è fucina di tante storie ed esperienze. Le iniziative che abbiamo in programma a FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli vogliono celebrare lo storico legame tra la città e il rito del caffè, che diventa strumento di ripartenza. A Napoli i momenti di incontro e convivialità sono spesso accompagnati da una tazza di caffè ed è questo che Lavazza vuole provare a raccontare con Crema e Gusto, che con la sua cremosità e la sua intensità incarna il caffè giusto per ogni rinascita. Vogliamo offrire una visione sulla maestria di Lavazza che non si esprime solo ‘dentro la tazzina’, ma va al di là, creando e nutrendo un mondo dove quotidianamente si incontrano e si miscelano le migliori esperienze di vita.” commenta Marco Barbieri, Marketing Director Lavazza Italia.

Il programma

Lavazza sarà lieta di divertire e coinvolgere il pubblico con un ricco programma che si svilupperà durante tutto il corso della giornata. La mattina ospite speciale sarà Massimiliano Caiazzo, star di Mare Fuori e simbolo di riscatto, talento e successo per tutta Napoli.

Massimiliano Caiazzo sarà protagonista di un momento di condivisione col pubblico e di riflessione sul concetto di ripartenza e della rinascita di Napoli. L'intervento sarà condotto da Alfio e Ciro de "I corrieri di Kiss Kiss".

Nel pomeriggio, verrà allestita una grande tavola che avrà da un lato il sapore di casa, dall'altro un guizzo artistico attraverso la talentuosa mano di Giotto Calendoli con il progetto Handle with Freedom che intratterrà il pubblico presente attraverso una spettacolare live exhibition. I partecipanti potranno poi degustare il caffè e condividere un momento con Giotto. La giornata si concluderà con un incontro con il rapper Luché, icona della rinascita musicale napoletana.

Ecco il programma nel dettaglio:

Alle ore 10.00 - Apertura porte.

Dalle 11.00 alle 11.45 imperdibile la Community Moment: dialogo aperto con Massimiliano Caiazzo sulla rinascita napoletana, moderato da Alfio e Ciro - I Corrieri - di Radio Kiss Kiss.

Dalle 11.45 alle 12.15 i fan potranno dialogare con l'attore e porre le loro domande.

Dalle 13.00 alle 15.00 spazio alla musica con un divertente DJ set.

Dalle 15.00 alle 17.00 sarà la volta della tavola rotonda con Giotto Calendoli con il progetto Handle with Freedom e Radio Kiss Kiss.

Dalle 18.00 alle 19.00 sarà tempo di un incntro con Luchè e Radio Kiss Kiss.

Dalle 19.00 alle 21.30 a conclusione, DJ set e degustazione di squisiti coffetail firmati Lavazza.

Oltre a tutti gli appuntamenti citati qui sopra, una serie di attività e di esperienze renderanno la giornata unica per tutti coloro che vorranno viverla in compagnia di Lavazza.

I partecipanti potranno vivere momenti indimenticabili, testimoni di un’atmosfera di festa e condivisione e, ogni sorso di caffè, sarà un brindisi alla nuova Napoli.

È possibile iscriversi all'evento cliccando qui ma Lavazza ha pensato anche a chi non riuscirà iscriversi. Anche senza accredito, infatti, sarà possibile vivere una giornata targata Lavazza Crema e Gusto.