Il MADRE per le Giornate Europee del Patrimonio 2021

Il Madre, museo d’arte contemporanea della Regione Campania, aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2021, che si terranno il 25 e 26 settembre.

Nell’ottica del tema “Patrimonio culturale. Tutti inclusi” il museo propone il progetto di didattica RAMO – Reimmaginare l’Arte, i Musei, gli Oggetti: due cicli di “visite amplificate” adatte a gruppi di tutte le età o famiglie, della durata di 1 ora, che partiranno alle ore 11.30 e alle ore 17.00 di entrambe le giornate. Ogni turno sarà accessibile ad un massimo di 20 persone previa prenotazione obbligatoria attraverso la pagina Facebook del museo.

Inoltre, sabato 25 settembre il museo osserverà un’apertura straordinaria di tre ore, dalle 19.30 alle 22.30, con ultimo ingresso alle ore 22.00, durante la quale il costo del biglietto sarà di 1 euro.

In ottemperanza alle misure di prevenzione e sicurezza anti Covid-19, l’accesso sarà contingentato al numero massimo di 20 visitatori all’ora. Per accedere al museo sarà obbligatorio esibire il Green Pass unitamente a un valido documento d'identità o, in alternativa, il risultato negativo del tampone (molecolare o antigenico) effettuato entro le 48 ore precedenti.

IN FOTO: Museo Madre - ph. madrenapoli.it

