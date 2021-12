Gigi D'Alessio, concerto gratis in piazza per 'Natale a Pompei'

Speciale appuntamento a Pompei il 28 dicembre, nell'ambito della rassegna di eventi natalizi proposti dal Comune, con il concerto di Gigi D'Alessio in piazza Schettini.

Gli spettatori - fa sapere l'Amministrazione in una nota diffusa sui canali social ufficiali - che potranno assistere allo spettacolo saranno in un numero limitato.

Il numero preciso verrà definito a breve e stabilito in base alle normative Covid.

Per assistere al concerto sarà necessario essere in possesso di certificato verde rafforzato. Si potrà accedere all’area della piazza solo attraverso una prenotazione.

Nei prossimi giorni, sulle pagine social istituzionali, verrà pubblicato il link alla piattaforma attraverso cui poter effettuare la prenotazione.