Giardini la Mortella, al Teatro Greco si conclude la stagione musicale sinfonica

Ultimo concerto in calendario per la quindicesima edizione della stagione musicale sinfonica promossa dalla Fondazione Walton nel suggestivo scenario del Teatro Greco, confermando la Mortella un luogo dove natura e musica si fondono in un connubio perfetto.

Il concerto di chiusura, in calendario giovedi 28 luglio sarà un omaggio alla musica sinfonica e sarà affidato all’Orchestra Sinfonica Giovanile Matteo Goffriller di Bressanone, diretta dal Maestro Stephen Lloyd.L'Orchestra, composta da giovani musicisti provenienti da tre gruppi linguistici, principalmente dall'Alto Adige e dal Trentino, nel panorama musicale internazionale rappresenta una straordinaria esperienza d’ascolto. In proposito il programma che la formazione presenterà al pubblico di Ischia, sarà particolarmente entusiasmante: spazierà dalla “Norma” di Bellini a “Cavalleria Rusticana” di Mascagni, da un medley ispirato a “James Bond” al “Rondò” per Corno di Mozart.

Il concerto si terrà alle ore 21:00. Il Teatro Greco – realizzato nel cuore della Mortella - ha come sfondo la baia di Forio e regala allo spettatore indimenticabili concerti accompagnati da un’atmosfera naturale unica nel suo genere.

La stagione sinfonica tornerà nel 2023, mentre ai Giardini la Mortella la musica non si ferma: domenica 31 luglio ultimo appuntamento in calendario anche per gli Incontri Musicali con l’esibizione del pianista Luigi Borzillo. Dopo una pausa nel mese di Agosto, la musica riprenderà dal primo week end di Settembre con i concerti da camera della stagione autunnale.