I Giardini del Molosiglio ripartono con un evento targato Jameson & Mosto

Lo spazio verde dei Giardini del Molosiglio prende vita con un evento targato Jameson, venerdì 24 marzo, organizzato in collaborazione con Mosto - Birra & Distillati (noto brand di birrerie presenti a Chiaia, Vomero e Centro Storico).

L'iniziativa JAMESON LAND, organizzata in occasione del mese di San Patrizio, comprende altri eventi svoltisi nel corso del mese nelle città di Roma e Milano (prossima tappa a Bologna).

Saranno presenti stand di food (targato Da Gigione Macelleria di Pomigliano D’Arco) e drink a base Jameson ed un corner di birra artigianale dalle 17 alle 20 curato da Mosto e firmato South Soul (birrificio campano di Francolise).

Il programma della serata prevede anche un’esibizione di stand up comedy e della musica selezionata d’accompagnamento (presenti l'associazione Vinyl Box, Goedi e Deda), oltre a giochi d’intrattenimento e vendita di gadget a tema.

La zona sarà presidiata da Protezione Civile e servizi di sicurezza durante tutto lo svolgimento dell’evento per assicurare la massima supervisione e salvaguardia delle aree verdi.

Un’occasione speciale per far vivere e conoscere uno degli spazi verdi più belli della città di Napoli, recentemente riqualificati ma dal potenziale purtroppo ancora inespresso.

PROGRAMMA COMPLETO:

- Ore 17:00 apertura stand drink&craft beer, apertura stand Da Gigione

- 17:00 - 19:00 selezione musicale a cura di BRIGATA SERGIO BRUNI (Vinyl Box)

- 19:00 - 20:00 stand up comedy con Edoardo Confuorto e Francesco Arienzo

- dalle 20:00 a chiusura (mezzanotte) selezione musicale a cura di Goedi e Deda