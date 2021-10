Giardini la Mortella, weekend con gli Incontri Musicali autunnali

Penultimo concerto in calendario per la stagione autunnale degli Incontri Musicali, promossi dalla Fondazione Walton nel suggestivo scenario dei Giardini la Mortella di Ischia. Diretta da Lina Tufano, la stagione concertistica è dedicata alla musica da camera e sabato 23 e domenica 24 Ottobre vedrà esibirsi nella Recital Hall il giovane pianistaWilliam Belpassi.

Nato a Roma nel 1996, si è laureato in pianoforte col massimo dei voti e la lode ed attualmente si sta perfezionando presso la Scuola di Musica di Fiesole con Andrea Lucchesini. Si è esibito in numerose stagioni concertistiche in Italia e all'estero ed ha partecipato a vari concorsi nazionali e internazionali sia come solista che in duo ricevendo primi premi e primi premi assoluti. Ha seguito masterclass con celebri Maestri: Carlo Guaitoli, Piero Rattalino, Jerome Rose. È risultato vincitore della Borsa di Studio della Fondazione Cecilia Gilardi, grazie alla quale sta registrando un CD.

Il programma che presenterà ad Ischia comprende alcuni dei capolavori della letteratura pianistica, tra cui la sonata op.110 di Beethoven: penultima delle sonate per pianoforte del grande musicista, fu ultimata nel 1821 e trova il suo culmine nel celebre "Arioso dolente", sublime espressione melodica, una delle pagine più intime del compositore.

Entrambi i concerti si svolgeranno nella Recital Hall dei Giardini La Mortella alle ore 17.00.

In ottemperanza alle vigenti normative, saranno ammessi in Sala solo i possessori di regolare Green Pass.

Per info e prenotazioni www.lamortella.org