Ghost Tour, percorso spettrale nel centro antico di Napoli

Trascorri una serata spettrale a Napoli, imparando a conoscere le sue storie di fantasmi in questo tour a piedi serale del centro storico. Potrai ascoltare i racconti inquietanti da un esperto del paranormale. Esplora le strade secondarie e buie della città e scopri i monumenti più importanti di Napoli. Poiché si tratta di un tour per piccoli gruppi, avrai un sacco di tempo per fare domande.



A partire da sabato 13 febbraio 2021 fino a domenica 28 febbraio 2021

Il tour si effettuerà ogni sabato e domenica del mese.

Piazza San Domenico Maggiore

Durata del tour: 2 ore.

Costo tour:

€ 9 adulti e ragazzi dai 10 anni in su

gratuito fino a 9 anni

info e prenotazioni:

331 9127743



ATTENZIONE: POSTI LIMITATI -Si consiglia di prenotare quanto prima. Il tour sarà svolto secondo tutte le norme preventive ANTICOVID dettate dalla Regione Campania: distanziamento, utilizzo mascherina a norma e igienizzante mani.

tour condotto da un esperto e studioso del paranormale.