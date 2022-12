Frammenti di Temporama Alchemico, mostra personale di Francesco Filippelli

A Napoli, presso la Galleria d’Arte “Spazio 57”, dal 7 al 28 gennaio, s’inscriverà l’esposizione dell’artista Francesco Filippelli: “Frammenti di Temporama Alchemico”, presentando un processo rivoluzionario nell’ambito dell’odierna produzione artistica.

Rivoluzionario è il compimento della liberazione dal tempo e dalla sua latenza immaginale, considerando che, nel suo repertorio, ciò avviene per mezzo di una pratica sinora impensata nella storia della pittura su tela, piuttosto che attraverso la trasposizione da un dispositivo tecnico-digitale. Difatti, l’artista, fine conoscitore della materia, riformula lo spettro canonico dell’arte figurativa e, con essa, la sua dimensione, attraverso il genere artistico, in cui il tempo è, per consuetudine, un continuum percettivo, una metafora della fissità della memoria e della permanenza dell’umanità: il ritratto. Così, il cuore storico dell’estetica si schioda dall’urgenza dell’immediato, fisico e psichico. L’azione del tempo diviene immagine alchemica di un frangente trasformativo, entro cui la visione speculare (prima, dopo) s’interrompe, fino a frantumarsi nell’unità retroattiva della bellezza: e sarà eterna, finché il suo sguardo si predestinerà qui ed ora.



A cura di Carmela Di Maro.



Mostra Personale: “Frammenti di Temporama Alchemico” di Francesco Filippelli

Luogo: Galleria d'Arte Spazio 57 - via Chiatamone, 57 - Napoli;

Data: dal 7 al 28 gennaio 2023;

Vernissage: sabato 7 gennaio ore 17.30; presentazione critica a cura di Carmela Di Maro;

Orari: Martedì - Venerdì 14.30-19.30, Sabato 10.00-19.30;

Contatti: Mob. +39 3487203795, e-mail: spazio57napoli@gmail.com, www.spazio57.it;

Ingresso: gratuito.