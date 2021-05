FoquSound 2021: musica live alla "Corte dell’Arte" di FOQUS ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Nell'ex convento sede di FOQUS è nuovamente attiva La Corte dell'Arte, il contenitore di idee e attività artistiche e culturali che si realizzano in uno spazio polifunzionale all’interno dell’elegante chiostro cinquecentesco dell’ex Istituto Montecalvario.

La Corte dell’Arte è un’area eventi nel cuore del centro storico di Napoli, con palco per esibizioni live, una Galleria d'Arte Contemporanea, la prima Biblioteca di Quartiere, un Cinema con 200 posti, e poi Bar, Ristorante, Pizzeria, oltre a spazi destinati a Meeting, Esposizioni ed altro.



Dopo i concerti in streaming proposti a fine 2020 riprendono le iniziative musicali targate FoquSound.

I week end di Giugno saranno all'insegna della buona musica e del buon cibo, con protagonisti i migliori cantautori e musicisti della scena campana.



Con i primi 8 appuntamenti sarà possibile vivere esperienze uniche nel ventre di Napoli, tra arte, spettacolo e buon cibo che diventano i nuovi segni distintivi che legano tutte le forme culturali che Foqus svilupperà nei prossimi anni.



Presso La Corte dell'Arte infatti da oggi è possibile vivere un'esperienza completa grazie a Qucine Sociali lo spazio dedicato alla buona cucina di Foqus. La formula food che accompagnerò le attività musicali si dipanerà tra Ristorante, Pizzeria e Lounge Bar con esperti mixologist. Sarà possibile sorseggiare, spizzicare ed ascoltare musica dal vivo in occasione di Aperitivi e Brunch domenicali.



E’ una sfida alla contemporaneità che Foqus raccoglie e con convinzione realizza, specialmente oggi che il mondo artistico vive un periodo complesso e pieno di incertezze; in questo modo Foqus sostiene anche quei musicisti - e tecnici - che da troppi mesi non hanno opportunità di esibirsi.



Il programma di FoquSound inizia il primo week end di Giugno per proseguire nei mesi a venire.

Per i primi appuntamenti si esibiranno in versione live unplugged e semi acustica i seguenti artisti:



Sabato 05 Aperitivo

Greg Rega + opening Kalika

domenica 6 Brunch

Andrea D’Alessio

sabato 12 Aperitivo

Marco Gesualdi e Simona Boo

domenica 13 Brunch

PS3 - Pietro Santangelo trio

sabato 19 Aperitivo

NINNI

domenica 20 Brunch

Libera Velo in 'A Sguarrona (con Gianluca Capurro)

sabato 26 Aperitivo

Joseph Martone

domenica 27 Brunch

Stella Manfredi feat. Lui_G (KamAak)



Si consiglia la prenotazione:

email: eventi@foqusnapoli.it

tel. & whatsapp: 333 43 860 75 / 328 421 8405 / 081 1917 4938



Scopri La Corte dell'Arte

https://www.foqusnapoli.it/la-corte-dell-arte/



Sito ufficiale:

https://www.foqusnapoli.it/

