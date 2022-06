Il food truck Garden Gourmet® fa tappa a Napoli

Dal 21 al 26 giugno arriva a Napoli il food truck Garden Gourmet® che, per tutta l’estate, farà tappa nelle principali città italiane, per offrire gratuitamente deliziose alternative vegetariane che accontenteranno anche i palati più esigenti.

L’attenzione per uno stile di vita flexitariano, che combina flessibilità e vegetarianesimo, cercando di limitare il consumo degli alimenti di origine animale sostituendoli con gustose alternative plant based, è sempre più crescente tra le giovani generazioni ma non solo. Per questo, Garden Gourmet® ha deciso di far conoscere alcuni suoi prodotti, che per l’occasione saranno protagonisti di stuzzicanti ricette di street food: dal Sensational Burger che ha l’obiettivo di replicare l'esperienza sensoriale della carne da quando è crudo, in cottura e anche nel gusto, ai Nuggets, deliziose crocchette vegetali a base di proteine di soia, ideali come snack veloce. E ancora i Falafel Ceci&Spinaci aromatizzati da un mix di erbe aromatiche e gli Straccetti di Soia Grigliati che possono essere aggiunti a un'ampia varietà di piatti.

Il food truck Garden Gourmet® sarà in Piazza Garibaldi il 21 e dal 24 al 26 giugno, mentre sarà in Piazza Dante nei giorni 22 e 23 giugno,