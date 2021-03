8 marzo alle Terme, una giornata di benessere dedicata alle Donne

Le Terme Stufe di Nerone per la Giornata Internazionale della Donna propongono #UnGiornoInsieme dedicato a tutte le Donne che decidono di prendersi cura in maniera sana e naturale con le benefiche acque termali delle Terme Stufe di Nerone.

Le proprietà terapeutiche dell'acqua salso-bromo-iodica delle Terme sono perfette per la cura di alcune patologie che emergono a causa dello stress e di stati emotivi delicati o per la cura delle patologie a carico del sistema articolare.

Il movimento in acqua termale è indicato per il mantenimento del nostro apparato osseo e per l'equilibrio propriocettivo.

In occasione di questa giornata, dall'8 al 12 Marzo le Terme omaggeranno tutte le Donne che entreranno alle Terme con il kit speciale Fango+Acqua termale per fare a casa la propria maschera di bellezza con una delle acqua più note in Italia per la cura.