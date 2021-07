Fede 'n' Marlen in concerto a Mezzocannone Occupato presentano "Intercostale"

Fede 'N' Marlen, Il duo composto da Federica Ottombrino e Marilena Vitale, si esibirà presso i locali dell'ex mensa dell'università Federico II denomonati Mezzocannone Occupato (prenotazioni attraverso info@fullheads.it).

Nei giorni scorsi la band, che sarà affiancata dal batterista Riccardo Schmitt (Ondanueve String Quartet, Katres, Azul????) e presenteranno dal vivo alcuni nuovi brani inclusi nel prossimo album che verrà pubblicato entro il 2021 dal consorzio di label disocgrafiche Full Heads/AreaLive/Altovolume.



Al concerto esclusivo le Fede 'N' Marlen non mancheranno di eseguire il loro repertorio nel quale spiccano " 'O Mele ", "Fragile" e la cover di "Malafemmina"; un brano classico scritto dal Principe Antonio De Curtis e tradotto in spagnolo che gli ha permesso di vincere il Premio Malafemmena insignito direttamente dalla figlia di Totò Liliana De Curtis. La canzone è stata ri-arrangiata in maniera originale, e passionale, dove le nostre fondono l'anima spagnola con quella napoletana ottenendo una rappresentazione perfetta del loro stile.

