“Fasci di luce” in mostra a Castel dell'Ovo

Nel Castello più antico, luogo storico e culturale lungo il golfo della città di Napoli, l’Associazione Social Future Project Italia pomuove una rassegna d’Arte contemporanea dal titolo: “Fasci di luce” di Pietra Barrasso, artista Irpina – Campana (2-19 settembre, ingresso libero).

Proprio da questo luogo così importante, epicentro del Mediterraneo, dalle Sale delle Terrazze del Castello, si inaugura l’esposizione di alcune sue opere significative e creative, al fine di rilanciare la “Rinascita dell’Arte", con l’auspicio di far ripartire tutte le attività Museali in Italia, dopo uno Stop a seguito della Pandemia.

All’ inaugurazione durante il taglio del nastro, sarà presente la Dott.sa Annamaria PALMIERI Assessore all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Napoli, delegata dal primo Cittadino Ill.mo Signor Sindaco Dr. Luigi DE MAGISTRIS, impossibilitato a presenziare per inderogabili impegni Istituzionali; dalla Direttrice della struttura Museale Castel dell’Ovo Dott.sa Vanessa ANTINOLFI; Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli Dott.sa Isabella BONFIGLIO; il Presidente dell’Associazione promotrice dell’evento Dr. Pasqualino BUONFIGLIO e l’Artista Dott.sa Pietra BARRASSO, seguiranno altri Illustri ospiti nonché Presidenti di Enti ed Associazioni Locali che hanno aderito nel concedere i gratuiti Patrocini , ed infine ci sarà al vernissage del Prof. Enzo RUJU Critico d’Arte Campano, seguirà il Presidente del Gruppo Eventi Dott. Vincenzo RUSSOLILLO per la stampa dei Cataloghi, seguiti da tanti altri ospiti .

Introduzione dell’Artista:

il progetto artistico dal titolo “Fasci di luce” presenta circa n. 50 opere dedicate alla “Luce, Mediterraneo, Sostenibilità” che attraverso la mia tavolozza e la mia luce realizzo un vero e proprio racconto pittorico (una testimonianza del mio tempo) ma nel contempo una denuncia vera e propria dello stato attuale del nostro Mare, della nostra Terra, dell’Ecosistema, Crisi Climatica, le ferite della Natura in cui viviamo e di cui l’uomo è il maggiore responsabile dello stato attuale.

Lasciare una testimonianza oggi attraverso l’Arte, in cui il pianeta è ferito dalla mano dell’uomo che continua a causare danni irreparabili, per questo invitiamo i giovani di oggi quali testimoni , attraverso il loro impegno e coscienza , a impegnarsi per la salvaguardia della nostra Madre Terra, che a loro volta come un testimone , trasmetteranno alle future generazioni che verranno.

L’evento è stato realizzato con il Contributo del “Gruppo Eventi” con la realizzazione del Catalogo dal titolo “Fasci di luce”.

Nel corso dell’esposizione sarà allietata dall’intervento magistrale dell’artista partenopeo Rino NAPOLETANO , nelle vesti di Pulcinella.

Orario d’ingresso al Castel dell’Ovo di Napoli:

Lun-Sab dalle 9.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 13.00

