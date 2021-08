Estate 2021 a Somma Vesuviana: il calendario degli eventi

Quest'estate il Comune di Somma Vesuviana, guidato dal Sindaco Dott. Salvatore Di Sarno, ha organizzato una serie di eventi per rendere particolari le serate di agosto e settembre.

Dal 18 agosto partiranno una serie di iniziative, tra rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali ed esibizioni musicali, fortemente volute dal primo cittadino, con il supporto dell'Assessore alla Cultura, Avv. Rosalinda Perna.

Tali eventi si svolgeranno nei luoghi simbolo della città vesuviana, alcuni, in particolare, presso la splendida e caratteristica cornice del Chiostro di S. Maria del Pozzo e saranno totalmente gratuiti, fino a esaurimento posti, soprattutto nel pieno rispetto dell'attuale normativa igienico sanitaria.

L'assessore alla Cultura, l'Avv. Rosalinda Perna, che ha coordinato in prima persona l'organizzazione, ritiene che questi eventi sono solo l'inizio di altri che vedranno nei prossimi mesi la città di Somma Vesuviana sempre più protagonista, con un conseguente aumento dei turisti, attratti anche dai monumenti e dalla storia del Comune vesuviano.

Tra gli artisti che interverranno ci sarà l'attrice Sarah Falanga, ricordata per la fiction "L'amica geniale", il Gruppo Folk "Zi' Riccardo e le Donne della Tammorra" e gli attori Angelo Nocerino e Fabio Fiorillo.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.comune.sommavesuviana.na.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...