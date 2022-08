Estate a Corte, cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli: i film dal 21 al 25 agosto

Prosegue Estate a Corte, la rassegna organizzata da FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, in collaborazione con QUORE e il sostegno della Regione Campania.

I prossimi appuntamenti:

Domenica 21 agosto – LA FIERA DELLE ILLUSIONI – NIGHTMARE ALLEY (USA/Messico/Canada, 2021, 150’) di Guillermo Del Toro con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, David Strathairn, Mary Steenburgen, Holt McCallany. 4 nomination Oscar 2022 (film, fotografia), 3 nomination Premi BAFTA 2022 (fotografia), 1 National Board Review 2021.

Lunedì 22 agosto – FLEE (Flugt) (Danimarca, Francia, Svezia, Norvegia, 2021, 89’) di Jonas Poher Rasmussen con Daniel Karimyar, Fardin Mijdzadeh, Milad Eskandari, Belal Faiz, Elaha Faiz, Zahra Mehrwarz, Sadia Faiz, Georg Jagunov. 3 nomination Oscar 2022 (film internazionale, animazione, documentario), 1 nomination Golden Globe 2022 (animazione), 2 nomination BAFTA 2022 (animazione, documentario), 2 European Film Award 2021 (animazione, documentario – Prix Arte), Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 2021 per il miglior documentario. Animazione/Documentario

Martedì 23 agosto – IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA (Gûzen to sôzô / Wheel of Fortune and Fantasy) (Giappone, 2021, 121’) di Ryûsuke Hamaguchi con Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe, Ayumu Nakajima, Hyunri, Mori Katsuki, Kai Shouma, Kawai Aoba. Gran Premio della Giuria al Festival Internazionale di Berlino 2021, in concorso al San Sebastián International Film Festival 2021.

Mercoledì 24 agosto – SETTEMBRE (Italia, 2022, 110’) di Giulia Steigerwalt con Fabrizio Bentivoglio (nomination Nastri d’Argento 2022), Barbara Ronchi (nomination Nastri d’Argento 2022), Thony, Andrea Sartoretti, Tesa Litvan, Margherita Rebeggiani, Luca Nozzoli, Enrico Borello. 1 Nastro d’Argento 2022 (regista esordiente), 5 nomination Nastri d’Argento 2022 (film commedia)

Giovedì 25 agosto – QUI RIDO IO (Italia/Spagna, 2021, 133’) di Mario Martone con Toni Servillo (nomination David di Donatello 2022 e nomination Nastri d’Argento 2022), Maria Nazionale (nomination David di Donatello 2022), Cristiana Dell’Anna (nomination David di Donatello 2022), Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta (II) (David di Donatello 2022), Roberto De Francesco, Lino Musella (nomination Nastri d’Argento 2022), Marzia Onorato, Paolo Pierobon, Gianfelice Imparato, Iaia Forte, Chiara Baffi, Benedetto Casillo, Francesco Di Leva, Nello Mascia. 2 David di Donatello 2022, 14 nomination David di Donatello 2022 (film, regia, sceneggiatura, fotografia, montaggio), 2 Nastri d’Argento 2022 (regia, sceneggiatura), 10 nomination Nastri d’Argento 2022 (film, montaggio), in concorso alla 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2021).

La manifestazione, curata dal direttore artistico Pietro Pizzimento, in collaborazione con Fabio Gargano e Gaetano Di Vaio, si svolge nella Corte dell’Arte di FOQUS (via Portacarrese a Montecalvario, 69), la Fondazione impegnata in un progetto di rigenerazione urbana per contrastare il fenomeno dell’emarginazione e favorire lo sviluppo socio-economico dei Quartieri Spagnoli e della città.

Il calendario delle proiezioni è disponibile sul sito www.foqusnapoli.it

Apertura ore 20:00

Inizio proiezioni ore 21:00

Ingresso: € 5,00

E' possibile acquistare il biglietto on-line su GO2

Bar Ristorante e Pizzeria a cura di Quore - Servizi e accesso per disabili - Parcheggio interno gratuito per bike e scooter