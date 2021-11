"Due Cuori", al via la Fiera della Sposa a La Birreria

La galleria del Centro Commerciale La Birreria ospiterà, dal 20 al 28 novembre 2021 “Due Cuori, la Fiera della Sposa”, la rassegna dedicata alle cerimonie di nozze. Una vetrina importante per scoprire le tendenze e organizzare il matrimonio dei tuoi sogni.

Come? Ad esempio, trascorrendo un pomeriggio nel salotto di una famosa wedding planner che svelerà i segreti di una cerimonia perfetta; oppure semplicemente visitando gli stand espositivi nella Galleria del Centro commerciale di piazza Madonna dell'Arco, nel quartiere di Miano. Una passeggiata che aiuta a intercettare i professionisti più bravi per l'album dei ricordi. Oppure per sottoporsi alla prova trucco e capelli, scegliere gli anelli più preziosi. Passeggiando per gli stand si incontreranno anche i maestri degli addobbi floreali oppure i confetti, le bomboniere artigianali più ricercate e preziose; ma anche gli articoli per la casa più moderni. Si potrà anche scegliere l'automobile più bella e confortevole per gli spostamenti nella giornata del Sì. E per la luna di miele? Si potranno scegliere le mete di viaggio più insolite portando con sé le valige più funzionali e belle. Per l'occasione i visitatori riceveranno anche tanti buoni sconto.

La fiera verrà inaugurata sabato 20 novembre, alle ore 17:00, con una sfilata di farfalle luminose sui trampoli. Si chiuderà domenica 28 con un brindisi e il taglio di una mega torta.

Ecco il dettaglio degli appuntamenti:

Sabato 20 novembre: ore 09,00 apertura degli stand; ore 17,00 inaugurazione dell'evento con farfalle luminose sui trampoli.

Domenica 21 novembre: ore 09,00 apertura degli stand;

Lunedì 22 novembre: ore 09,00 apertura degli stand; prova acconciatura sposa con Jean Louis David.

Martedì 23 novembre: ore 09,00 apertura degli stand; prova il tuo trucco sposa con Idea Bellezza.

Mercoledì 24 novembre: ore 09,00 apertura degli stand; ore 19,00 - 20,00 confettata per i visitatori del centro.

Giovedì 25 novembre: ore 09,00 apertura degli stand; ore 18,30 sfilata gioielli da sposa, con ospiti a sorpresa.

Venerdì 26 novembre: ore 09,00 apertura degli stand; ore 18,30 sfilata sposo e sposa itinerante.

Sabato 27 novembre: ore 09,00 apertura degli stand; ore 18,30 sfilata abiti da sposa e abiti damine e paggetti

Domenica 28 novembre: ore 09,00 apertura degli stand; ore 20,00 gran finale con torta e spumante.

Tutti i giorni prova trucco dalle makeup artist di JeanClaude e di Mia Make up. Tutti i pomeriggi sarà possibile prendere un tè con la wedding planner Imma Grimaldi nel salotto allestito ad hoc nel centro commerciale.