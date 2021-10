Maggio del Pianoforte, Dario Zanconi suona pagine del primo Novecento

Domenica 3 ottobre alle ore 18 al teatro Diana di Napoli, recital di Dario Zanconi, 24 anni, terzo pianista in gara per le finali della settima edizione del contest internazionale per talenti under 35 “Il Maggio del Pianoforte” promosso dal Maggio della Musica, direzione artistica di Michele Campanella. Zanconi eseguirà pagine del primo Novecento: “Iberia Volume I” di Isaac Albèniz, “Miroirs” di Maurice Ravel e “Trois Mouvements de Petrouchka” di Igor Stravinsky. Come per tutti i recital delle finali del “Maggio del Pianoforte”, il pubblico in sala sarà chiamato a esprimere un voto. Il pianista che avrà ottenuto il punteggio più alto sarà invitato a esibirsi il prossimo anno nella stagione concertistica del Maggio della Musica.

Il concerto si svolge nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid con ingresso per i possessori di Green Pass

Biglietto: 10 euro (posto unico)

Biglietteria del Teatro Diana e rivendite autorizzate

www.azzurroservice.it e www.teatrodiana.it



